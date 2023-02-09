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Россияне начали наступление в Луганской области, но успехов не имеют, - Гайдай

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Луганская область, Четверг 09 февраля 2023 19:44
Россияне начали наступление в Луганской области, но успехов не имеют, - Гайдай Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские захватчики начали новое наступление в Луганской области. Силы обороны Украины постоянно отражают вражеские атаки в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Основные усилия россияне сосредоточили на Кременском направлении. Успеха оккупанты не имеют", - говорится в заявлении.

Фактически Гайдай подтвердил, что россияне начали наступление в Луганской области и фиксируют обострение ситуации в течение последней недели.

"На Сватовско-Купянском направлении и в Белогоровке ситуация абсолютно контролируемая", - добавил глава области.

Сегодня советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что новое и масштабное наступление армии РФ в Украине уже началось, масштабные бои продолжаются на Донбассе.

Темп российских операций вдоль линии Сватово-Кременная на западе Луганской области за последнюю неделю вырос.

Ранее сообщалось, что российские захватчики могут начать атаковать на трех направлениях в Луганской области, однако ВСУ к этому готовы.

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