ua ru
Чт, 09 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Литва передаст Украине 36 ЗРК для сбивания иранских дронов

Новина українською →
Литва, Четверг 09 февраля 2023 16:45
Литва передаст Украине 36 ЗРК для сбивания иранских дронов Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Литвы передаст Украине 36 зенитно-ракетных комплексов, которые помогут противодействовать иранским беспилотникам. При этом Вильнюс подготовил 15 инструкторов ЗРК, которые будут обучать украинских военных.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Ukraine Media Centre.

"Мы уже завершили обучение 15 инструкторов, которые будут готовы работать на территории Украины и готовить украинских военных. Также мы передаем Украине 36 зенитно-ракетных комплексов, которые могут эффективно противодействовать дронам", - заявил он.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Литва подготовила инструкторов, которые согласились на территории Украины обучить украинских военных.

"Хочу отметить важность того, что литовская сторона готовит не просто операторов ЗРК, а именно инструкторов, которые потом смогут научить наших военных. То есть, они тренируют тренеров. И это потом дает нам возможность, чтобы наши украинские инструкторы обученные в Литве продолжали готовить наши экипажи уже здесь", - заявил он.

Напомним, вчера министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прибыл в Украину с рабочим визитом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Алексей Резников ЗРК Военная помощь Война России против Украины
NEWS
Свежая карта боев в Украине от британской разведки: какова ситуация на фронте
Свежая карта боев в Украине от британской разведки: какова ситуация на фронте
DAILY
Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов