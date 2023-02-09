В результате взрыва в Киеве погибли четыре человека

Число жертв из-за сегодняшнего взрыва на бывшем заводе в Дарницком районе Киева снова возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram .

"В результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе четыре человека погибли", - сказано в сообщении ведомства.

При этом, как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, все погибшие - мужчины. Еще пять пострадавших - две девушки и трое мужчин. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Обновлено 20:10

Начальник КМВА Сергей Попко подвел итоги взрыва на бывшем заводе в Киеве по состоянию на 20:00. Он отметил, что помимо погибших и раненых, в результате происшествия разрушено здание складского помещения.

Также начался пожар на площади около 500 квадратных метров, который уже ликвидирован.

"Продолжается работа тяжелой техники по разбору завалов. Информация уточняется", - добавил Попко.