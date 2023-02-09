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Украина ведет переговоры о поставках самых современных немецких танков Panther

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Дюссельдорф, Четверг 09 февраля 2023 13:39
Украина ведет переговоры о поставках самых современных немецких танков Panther Фото: Украина ведет переговоры с компанией Rheinmetall о поставках танков Panther (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина ведет переговоры с немецким концерном Rheinmetall о поставках танков KF51 Panther. Это самый современный немецкий танк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера в интервью Handelsblatt.

"Мы ведем переговоры с Киевом об экспорте Panther", - сказал он.

Паппергер также добавил, что Украина заинтересовалась новыми боевыми машинами пехоты Lynx.

Отмечается, что прошлым летом компания Rheinmetall представила KF51 Panther на выставке в Париже. Тогда его назвали самым сильным боевым танком в мире. Украина может стать первой страной, которая приобретет этот танк.

Пока Rheinmetall имеет демонстрационную модель KF51 Panther. Но директор компании отмечает, что поставки могут быть уже через 15-18 месяцев. Танки могут быть собраны в Германии или Венгрии.

Для экспорта этих танков Украине также необходимо получить одобрение Германии, как это было с Leopard.

Напомним, недавно Германия выдала разрешение на экспорт в Украину танков Leopard 1A5.

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