"Цирконы" вместе с Х-101: чем РФ била этой ночью и сколько целей ликвидировала ПВО

Украина, Суббота 07 февраля 2026 13:37
"Цирконы" вместе с Х-101: чем РФ била этой ночью и сколько целей ликвидировала ПВО Иллюстративное фото: российская армия нанесла комбинированный удар по Украине (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Этой ночью российская армия нанесла комбинированный удар по Украине. Враг использовал крылатые ракеты, баллистику и ударные дроны с разных направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

Чем атаковал враг

По данным Воздушных сил, противник применил:

  • 2 ракеты "Циркон" с территории временно оккупированного Крыма;
  • 21 крылатую ракету Х-101 из акватории Каспийского моря;
  • 16 крылатых ракет "Калибр" из Черного моря;
  • 408 ударных беспилотников различных типов, среди которых около 250 - "Шахеды".

Основными направлениями удара стали Львовская, Ивано-Франковская, Ровенская и Винницкая области.

Результаты работы ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы.

По состоянию на 10:30 силы обороны сбили или подавили 406 целей:

  • 14 ракет Х-101;
  • 10 ракет "Калибр";
  • 382 беспилотника различных типов.

Информация о еще двух ракетах уточняется. Зафиксировано попадание 13 ракет и 21 ударного дрона на 19 локациях, а также падение обломков сбитых БпЛА еще в трех местах.

Обстрел Украины 7 февраля

Сегодня Россия осуществила очередную комбинированную атаку по Украине, основной целью были западные регионы. В частности, российские войска осуществили массированную атаку на ключевые объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Подробнее о последствиях ночной атаки россиян - в материале РБК-Украина.

Воздушные силы Украины Война в Украине
