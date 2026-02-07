В Киеве и большинстве областей ввели экстренные отключения света: РФ повредила энергетику

Россия осуществила очередную массированную атаку на объекты энергосистемы Украины. Вследствие нанесенных врагом повреждений в Киеве и большинстве регионов ввели аварийные отключения.

"Ранее обнародованные графики почасовых обесточиваний сейчас не действуют. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго вашего региона", - сообщили в Укрэнерго. Компания также призвала население следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго по регионам, чтобы узнавать о текущей ситуации с отключениями света.