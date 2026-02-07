ua en ru
Россияне изменили логику ударов по энергетике Украины: эксперты объяснили цель врага

Суббота 07 февраля 2026 14:10
Россияне изменили логику ударов по энергетике Украины: эксперты объяснили цель врага Фото: россияне изменили логику ударов по энергетике Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Юрий Дощатов

Россияне во время ночной атаки 7 января изменили логику ударов по энергосистеме Украины и снова пытались затруднить передачу электроэнергии с западной части страны на восточную.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали эксперты в энергетической отрасли.

Читайте также: Целью были линии 750 кВ и ТЭС, есть раненые и разрушения: последствия ночной атаки РФ по Украине

"Это полностью укладывается в логику того, что они делали до августа 2025 года, когда пытались добиться национального блэкаута. Но потом они все ударные "волны" были сфокусированы на конкретные регионы (Киев, Одесса, Харьков, Кривой Рог/Днепр). Поэтому эта атака выглядит немного странно", - сказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Эксперт отметил, что сегодняшняя атака была направлена на высоковольтную сеть с целью повредить соединение Запада и Востока и повредить импорту, и на тепловую генерацию за пределами населенных регионов.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко также считает, что россияне вновь вернулись к тактике разделения энергосистемы Украины на две части.

"Основная генерация у нас на правом берегу. На левом генерации почти не осталось. Поэтому у них стратегия - прервать поставки электроэнергии из западной части, где профицит электроэнергии, на восточную и центральную, где есть дефицит", - отметил эксперт.

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев убежден, что атаки направлены на уменьшение возможностей обеспечения электроэнергией левобережную часть Украины.

"Удар нанесен по двум основным видам целей - подстанциям, снимающим мощность с АЭС и по Янтарю. Именно благодаря им есть что передавать с запада на восток. На Левобережье плохая ситуация - потребление большое, а генерации мало. Поэтому россияне сейчас пытаются лишить питания промышленные объекты Левобережья Днепра", - отметил он.

Обстрел энергетики Украины 7 февраля

Напомним, в ночь на 7 февраля Россия осуществила очередную комбинированную атаку по Украине, применив стратегическую авиацию, крылатые ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы разрушения, раненые люди и масштабные аварийные отключения электроэнергии.

Российские оккупанты атаковали Украину более 400 дронами и почти 40 ракетами различных типов. Основной основной основной целью врага была энергосеть, генерация и распределительные подстанции.

В основном под ударом оказались западные области. Ракеты фиксировались по меньшей мере в Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Как сообщили в Минэнерго, российские войска осуществили массированную атаку на ключевые объекты энергетической инфраструктуры Украины, под ударом оказались магистральные подстанции, линии электропередач и тепловые электростанции. Украина обратилась за аварийной помощью к Польше.

Подробнее о последствиях ночной атаки россиян - в материале РБК-Украина.

