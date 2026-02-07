ua en ru
Бурштынская ТЭС "на нуле" после российской атаки, - мэр

Украина, Ивано-Франковская область, Бурштын, Суббота 07 февраля 2026 17:42
Бурштынская ТЭС "на нуле" после российской атаки, - мэр Иллюстративное фото: Бурштынская ТЭС (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Бурштынская теплоэлектростанция в городе Бурштын Ивано-Франковской области после массированной атаки российских оккупантов 7 февраля остановила работу. Объект получил серьезные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Бурштына Василия Андриешина.

Читайте также: Целью были линии 750 кВ и ТЭС, есть раненые и разрушения: последствия ночной атаки РФ по Украине

По словам мэра, оккупанты били по Бурштыну с 3 ночи до 9 утра. Атаковали город и Бурштынскую ТЭС ракетами "Калибр" и ударными беспилотниками. Станция до сих пор не работает.

"В результате ракетных обстрелов повреждения очень серьезные. Станция сейчас на нуле. Как оно будет дальше, еще никто не знает", - сказал он.

Андриешин добавил, что в результате теракта РФ в городе до сих пор нет водоснабжения и отопления. Воду начнут давать "через несколько часов", а вот возобновление поставок тепла в городе возможно только после полного выяснения ситуации на Бурштынской ТЭС. Теоретически, отопление в здания начнут давать через 48 часов.

Также опубликовано сообщение городского совета о проведении заседания городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Будет обеспечена круглосуточная работа пунктов несокрушимости, если не будет электричества - вместе с ГСЧС будут разворачиваться дополнительные мобильные пункты.

Кроме этого, принято решение по отоплению. Если не удастся восстановить централизованное теплоснабжение, будет осуществлен переход на газовые котельные.

В течение суток будут запущены котельные мощностью 8 МВт и 10 МВт. Но работа котельных будет предусматривать исключительно поставки тепла - без горячей воды. Поэтому в многоэтажной застройке и частном секторе отключат горячее водоснабжение.

Напомним, что 7 февраля российские оккупанты били преимущественно по энергетической инфраструктуре запада Украины. Поэтому ситуация с энергетикой в западных регионах остается чрезвычайно сложной. В частности в Ивано-Франковске уже предупредили, что могут действовать длительные и жесткие графики отключений.

Массированная атака 7 февраля: что известно

В ночь на 7 февраля российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину. Враг запустил более 400 дронов и около 40 ракет различных типов. ПВО уничтожила большинство целей, но есть попадания.

По данным Миненего, основной основной целью врага была энергосеть, генерация и распределительные подстанции. В частности теракты РФ были направлены по подстанциям и воздушным линиям напряжением 750 кВ и 330 кВ - ключевым элементам украинской энергосети.

Из-за атаки украинские атомные электростанции временно уменьшили генерацию. Подробнее об общих последствиях массированного теракта РФ - в материале РБК-Украина.

