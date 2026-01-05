ua en ru
Орбан перед выборами пугает венгров войной и просит голосовать за его партию

Понедельник 05 января 2026 15:53
UA EN RU
Орбан перед выборами пугает венгров войной и просит голосовать за его партию Фото: Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Ірина Глухова

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал граждан поддержать его партию Фидес на парламентских выборах 2026 года, заявив, что это необходимо для того, чтобы страна "не оказалась втянутой в войну".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление венгерского премьера на странице в Facebook.

Орбан, который демонстрирует пророссийские взгляды, считает, что "либеральный мировой порядок распадается", а избрание Дональда Трампа президентом США, по его словам, стало для него "смертельным ударом", намекая, очевидно, на события в Венесуэле.

Премьер заявил, что новый мировой порядок только формируется, поэтому ближайшие годы будут "более нестабильными, непредсказуемыми и опасными".

"В этой ситуации венгерский народ должен выбрать путь в апреле этого года", - написал он.

В этом контексте Орбан раскритиковал оппозиционную партию "Тиса", заявив, что она якобы выберет "брюссельский тупик" и согласится на требования ЕС, в частности относительно войны, финансирования Украины, миграции и гендерной политики.

Зато, по словам Орбана, его партия "Фидес" предлагает "путь мира и безопасности".

"Мы не хотим отправлять венгерскую молодежь на фронт и не хотим разрушать страну и венгерскую экономику. Мы имеем план и намерение сделать Венгрию победителем стоящей перед нами исторической эпохи. Для этого мы должны прежде всего остаться вне войны. Для этого мы просим венгерский народ предоставить нам полномочия в 2026 году", - заявил политик.

Орбан систематически пугает войной

Премьер-министр Венгрии не впервые использует риторику страха войной.

Напомним, недавно в интервью венгерской провластной газете политик сказал, что не исключает возможности "войны в Европе" в 2026 году, а он якобы пытается "помешать" этому процессу.

Перед тем Орбан заявил, что результат предстоящих парламентских выборов в стране определит, будет ли Будапешт воевать с Россией.

Также Орбан пугал венгров войной и "мафией" из-за возможного вступления Украины в Европейский Союз.

По его словам, членство Украины в ЕС якобы представляет наибольшую угрозу для Венгрии.

