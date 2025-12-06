ua en ru
В Европе готовятся к 2030 году: Орбан припугнул венгров войной на фоне будущих выборов

Суббота 06 декабря 2025 23:05
В Европе готовятся к 2030 году: Орбан припугнул венгров войной на фоне будущих выборов Фото: Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что результат предстоящих парламентских выборов в стране определит, будет ли Будапешт воевать с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на About Hungary.

Не приведя никаких доказательств, венгерский лидер заявил, что парламентские выборы в следующем году "будут последними перед войной". В этом контексте он фактически намекнул, что нужно голосовать за его партию.

"Если у нас будет правительство, поддерживаемое Брюсселем, они втянут нас в войну. Если у нас будет национальное правительство, у нас все ще будет шанс избежать ее", - сказал Орбан на мероприятии в городе Кечкемет.

Кроме того, он утверждает, что в Европе уже якобы приняли решение воевать и "хотят быть готовыми к 2030 году". Но скорее всего, Орбан имеет ввиду прогнозы стран Европы, что РФ к этому времени будет готова напасть на НАТО.

В качестве доказательств премьер говорит, что Европа находится на заключительном этапе четырехэтапной эскалации войны. Среди этапов он перечислил разрыв дипломатических связей, перевод экономики в военный режим, восстановление воинской повинности и подготовку в прямому противостоянию.

"Чтобы избежать этого, мы должны молиться. Эта ситуация выходит за пределы наших сил. Вопрос в том, сможем ли мы избежать войны? Нам нужна сила – Венгрия должна стать достаточно сильной, чтобы не только сказать "нет" войне, но и избежать ее", - резюмировал Орбан.

Напомним, несколько дней назад Виктор Орбан заявил, что завершить войну в Украине возможно только через возвращение Украины к статусу "буферного государства".

Кроме того, венгерский чиновник обвинил европейских лидеров в якобы стремлении продолжать конфликт ради финансовой выгоды.

