Спикер чешского парламента Томио Окамура заявил, что Прага не должна предоставлять Украине оружие и обвинил окружение президента Владимира Зеленского в коррупции, назвав его "хунтой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешское издание České noviny.

Окамура сказал в новогоднем обращении, что государственные средства Чехии должны направляться на поддержку пенсионеров, людей с инвалидностью и семей с детьми, а не на закупку оружия и поддержку военных действий за рубежом.

Спикер Палаты депутатов Чехии также резко раскритиковал Запад за поддержку Киева. По его мнению, партнеры Украины зарабатывают на производстве и продаже оружия в долг.

Не оставил без внимания Окамура и власть в Украине. Он озвучил громкие слова в отношении Зеленского и его окружения, назвав их "хунтой", таким образом поставив под сомнение легитимность управленцев.

"Деньги текут во всех направлениях, и каждый что-то получает из этого бизнеса. Западные компании и правительства, а также украинские воры вокруг хунты Зеленского, которые строят туалеты из золота. Пусть воруют, но не в Чехии, и пусть такой страны не будет в Европейском Союзе", - сказал чешский чиновник.

Под конец своей речи политик выразил убеждение, что Чехия "должна сойти с брюссельского поезда", который "движется в сторону Третьей мировой войны", несмотря на предостережения США.

Еще Окамура поднял темы климатической политики, пандемий и энергетики, в частности заявив, что импорт российского газа не представляет угрозы для Чехии.

Ответ МИД Украины Окамуре

В министерстве иностранных дел Украины не смогли проигнорировать такие громкие заявления и обвинения чешского политика. Посол Украины в Чехии Василий Зварич написал в Facebook, что слова Томио Окамуры относительно Украины - его личная позиция, сформированная, очевидно, российской пропагандой.

"Слова, которые он позволил себе в отношении моих соотечественников и Украины, в частности относительно демократически избранного руководства Украинского государства, являются недостойными и абсолютно неприемлемыми. Они противоречат принципам демократического общества и ценностям, на которых основывается Чешская Республика как неотъемлемая часть европейского сообщества", - сообщил посол.

Дипломат также призвал чешские власти и общество дать оценку заявлениям чиновника и их соответствия высокой государственной должности, которую занимает Окамура.