Чешский министр поставил точку в дипломатическом споре с Украиной
Министр иностранных дел Чехии заявил о завершении политического спора внутри страны и сохранении курса поддержки Украины. Он подтвердил, что Прага и в дальнейшем будет координировать поставки боеприпасов Киеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Чехии Петера Мацинки на брифинге со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.
Петр Мацинка заявил, что политический спор, который возник накануне, удалось уладить, и теперь стороны готовы двигаться дальше.
"Мы переворачиваем страницу и будем коммуницировать дальше", - подчеркнул глава МИД.
Он также рассказал о своих контактах со спикером чешского Сейма Томио Окамурой и депутатом Радимом Макоморой во время поездки в Киев. По словам министра, их общение было корректным и конструктивным.
"Он писал мне: "Главное, чтобы с вами ничего не случилось. Будьте осторожны и возвращайтесь в добром здравии". Поэтому с господином Окамурой у меня очень корректные отношения", - отметил дипломат.
Отдельно глава МИД остановился на так называемой снарядной инициативе для Украины, которая предусматривает поиск и координацию поставок боеприпасов. Он подчеркнул, что ее настоящая ценность заключается не в отдельных финансовых взносах, а в эффективной организации процесса.
"Организация значительно важнее, чем небольшие бюджетные взносы, о которых говорило предыдущее правительство. Мы будем и дальше выяснять потребности Украины и искать возможности для поставки", - сказал министр.
Дипломатический скандал между Чехией и Украиной
Накануне в Чехии возникло политическое напряжение вокруг поддержки Украины и снарядной инициативы, которую страна координирует вместе с партнерами. Отдельные политики критиковали правительство за масштабы и механизм финансирования помощи Киеву.
Несмотря на это, Прага остается одним из ключевых европейских координаторов поиска и закупки артиллерийских боеприпасов для Украины.
Глава МИД отметил, что внутренние споры не меняют стратегического курса Чехии на поддержку Киева, а сама инициатива будет продолжена и в дальнейшем.
Напомним, что антиукраинские заявления спикера парламента Чехии Томио Окамуры об Украине и Зеленском вызвали дипломатический скандал. Посол Украины Василий Зварич резко осудил его слова, назвав их позорными и списанными с российской пропаганды.
Реакция правительства нового премьера Бабиша была неоднозначной: глава МИД Петр Мацинка считал действия Зварича "неуместными", тогда как украинский МИД и министр Андрей Сибига полностью поддержали посла. Оппозиционные депутаты Чехии планировали инициировать отставку Окамуры из-за его новогоднего заявления.
Это не первый конфликт Окамуры - в ноябре он сразу после назначения снял украинский флаг с парламента, что вызвало резкую критику и заставило депутатов повесить три новых флага Украины.