Чешская оппозиция хочет отставки спикера из-за антиукраинского новогоднего обращения

Чехия, Пятница 02 января 2026 19:24
Чешская оппозиция хочет отставки спикера из-за антиукраинского новогоднего обращения Фото: спикер Палаты депутатов Чехии Томио Окамура (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Оппозиционные партии Чехии планируют провести голосование в Палате депутатов по отставке ее председателя Томио Окамуры. Причина - его новогоднее обращение с оскорблениями в адрес Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny.

Сбор подписей для подачи предложения стартует уже на следующей неделе, рассказал председатель партии "Пираты" Зденек Гржиб.

"Вместе с другими оппозиционными партиями на следующей неделе Пираты начнут собирать подписи, необходимые для обсуждения его отставки в Палате депутатов", - отметил он.

Сегодня, 2 января, руководство партии экс-премьера Петра Фиалы ODS сообщило, что планирует обсудить его заявления в Палате.

"ODS совместно инициирует переговоры относительно неприемлемых заявлений Томио Окамуры в Палате депутатов Чешской Республики и поддержит предложение о его увольнении", - говорится в его заявлении.

Манипуляции, запугивание и оскорбления

ODS считают, что обращение спикера чешского парламента является примером "неприемлемых манипуляций и запугивания".

"Заявление о Третьей мировой войне, в которой должен быть заинтересован Брюссель, наносит фундаментальный ущерб Чешской Республике", - заявили представители партии.

Они также назвали неприемлемым оскорбление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которую Окамура назвал "сумасшедшей".

Партия "Мэры и независимые" (STAN) планирует подготовить резолюцию по дистанцированию от заявлений спикера парламента. Ее председатель Вит Ракушан заявил, что позорные заявления Окамуры являются ответственностью всего правительства и позором для страны.

Лидер Народной партии Марек Выборный убежден, что "коллаборационистские заявления" Окамуры вызывают одобрение России, однако вредят всей Чехии.

Заместитель председателя TOP 09 Марек Женишек в комментарии относительно речи спикера парламента сообщил о "ведре российской ненависти".

"Это противоречит всем интересам Чехии - это чистая российская пропаганда. Опомнитесь, ради Бога", - говорится в его заявлении.

Что предшествовало

В своем новогоднем обращении Окамура заявил, что средства Чехии не должны направляться на закупку оружия и поддержку военных действий за рубежом. Кроме того, он раскритиковал Запад за поддержку Киева, поскольку, по его мнению, партнеры Украины зарабатывают на производстве и продаже оружия в долг.

Также спикер парламента Чехии назвал президента Украины Владимира Зеленского и его окружение "хунтой", поставив под сомнение их легитимность.

Скандальный политик также выразил убеждение, что Чехия "должна сойти с брюссельского поезда", который "движется в сторону Третьей мировой войны", несмотря на предостережения США.

Украинский посол в Чехии Василий Зварич отметил в ответ на заявления Окамуры, что слова спикера чешского парламента относительно Украины - его личная позиция, сформированная, очевидно, российской пропагандой.

Напомним, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что новогоднее обращение Томио Окамуры - "пример невежества, манипуляций и цинизма". Он подчеркнул, что слова спикера чешского парламента относительно Украины прежде всего вредят Чехии и ее гражданам.

