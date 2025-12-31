"Это для нас выгодно": Орбан считает, что США могут "замириться" с РФ без Европы и Украины
Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное антиукраинское и антиевропейское заявление. Он предположил, что в 2026 году США могут "заключить мир" с Россией, проигнорировав как Украину, так и Европу.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Орбан заявил в интервью венгерскому телеканалу M1.
В частности Орбан заявил, что между США и Европейским Союзом существуют разногласия по стратегическим вопросам, в частности относительно войны в Украине и ее прекращения. Поэтому пророссийский премьер Венгрии предположил, что в 2026 году Вашингтон заключит с Россией "договор о нормализации отношений", проигнорировав европейцев.
"Это большой вопрос 2026 года, может ли противостояние, которое мы видим сегодня между Соединенными Штатами и Европой, это противостояние дойти до того, что американцы заключат мир с россиянами без европейцев? Это большой вопрос 26-го года", - сказал он.
При этом Орбан заявил, что Запад якобы уже не может демонстрировать единство - мол, "с этим покончено". Лидеры ЕС поддерживают Украину и готовятся к войне, тогда как администрация президента США Дональда Трампа реализует свои так называемые "мирные усилия".
Орбан ожидаемо добавил, что Венгрия планирует получить большую выгоду от того, что США и Россия нормализуют отношения. По его словам, такой вариант "для нас выгоднее".
"Если американцам наконец удастся достичь согласия с россиянами, что, очевидно, приведет к исключению россиян из списка экономических санкций. Российский рынок откроется для Венгрии. Мы сможем поставлять товары в больших количествах, а также сможем покупать оттуда энергоносители", - заявил он.
Именно поэтому, резюмировал друг российского диктатора Владимира Путина, нынешнее правительство Венгрии выступает за примирение в Украине и поддерживает США и Трампа.
Орбан и его бред
Буквально неделю назад в интервью другому проправительственному венгерскому СМИ Орбан пытался запугивать ЕС войной. В частности он заявил, что не исключает, что Европа может оказаться на пороге новой войны. А 2025 год может стать последним годом мира на континенте.
До этого друг Путина выступил с очередным заявлением о милитаризации Европы и заговорил о необходимости более тесного сотрудничества со страной-агрессором Россией. Также он попал в скандал, сравнив лидеров ЕС с диктатором Третьего Рейха Адольфом Гитлером и императором Франции Наполеоном.
Скандал вспыхнул на фоне того, что не успело утихнуть возмущение, когда Орбан заявил, что "непонятно, кто на кого напал" в войне между Украиной и РФ. Циничное заявление пророссийского венгерского премьера привело к жесткому ответу МИД Украины - там напомнили, что хортистская Венгрия по собственной воле стала на сторону нацистской Германии и воевала как против европейских стран, так и против СССР.