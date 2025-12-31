ua en ru
Ср, 31 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Это для нас выгодно": Орбан считает, что США могут "замириться" с РФ без Европы и Украины

Венгрия, Среда 31 декабря 2025 19:09
UA EN RU
"Это для нас выгодно": Орбан считает, что США могут "замириться" с РФ без Европы и Украины Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное антиукраинское и антиевропейское заявление. Он предположил, что в 2026 году США могут "заключить мир" с Россией, проигнорировав как Украину, так и Европу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Орбан заявил в интервью венгерскому телеканалу M1.

В частности Орбан заявил, что между США и Европейским Союзом существуют разногласия по стратегическим вопросам, в частности относительно войны в Украине и ее прекращения. Поэтому пророссийский премьер Венгрии предположил, что в 2026 году Вашингтон заключит с Россией "договор о нормализации отношений", проигнорировав европейцев.

"Это большой вопрос 2026 года, может ли противостояние, которое мы видим сегодня между Соединенными Штатами и Европой, это противостояние дойти до того, что американцы заключат мир с россиянами без европейцев? Это большой вопрос 26-го года", - сказал он.

При этом Орбан заявил, что Запад якобы уже не может демонстрировать единство - мол, "с этим покончено". Лидеры ЕС поддерживают Украину и готовятся к войне, тогда как администрация президента США Дональда Трампа реализует свои так называемые "мирные усилия".

Орбан ожидаемо добавил, что Венгрия планирует получить большую выгоду от того, что США и Россия нормализуют отношения. По его словам, такой вариант "для нас выгоднее".

"Если американцам наконец удастся достичь согласия с россиянами, что, очевидно, приведет к исключению россиян из списка экономических санкций. Российский рынок откроется для Венгрии. Мы сможем поставлять товары в больших количествах, а также сможем покупать оттуда энергоносители", - заявил он.

Именно поэтому, резюмировал друг российского диктатора Владимира Путина, нынешнее правительство Венгрии выступает за примирение в Украине и поддерживает США и Трампа.

Орбан и его бред

Буквально неделю назад в интервью другому проправительственному венгерскому СМИ Орбан пытался запугивать ЕС войной. В частности он заявил, что не исключает, что Европа может оказаться на пороге новой войны. А 2025 год может стать последним годом мира на континенте.

До этого друг Путина выступил с очередным заявлением о милитаризации Европы и заговорил о необходимости более тесного сотрудничества со страной-агрессором Россией. Также он попал в скандал, сравнив лидеров ЕС с диктатором Третьего Рейха Адольфом Гитлером и императором Франции Наполеоном.

Скандал вспыхнул на фоне того, что не успело утихнуть возмущение, когда Орбан заявил, что "непонятно, кто на кого напал" в войне между Украиной и РФ. Циничное заявление пророссийского венгерского премьера привело к жесткому ответу МИД Украины - там напомнили, что хортистская Венгрия по собственной воле стала на сторону нацистской Германии и воевала как против европейских стран, так и против СССР.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Соединенные Штаты Америки Украина Евросоюз Российская Федерация Виктор Орбан
Новости
После дела "Мидас": в набсовет "Энергоатома" избрали независимых экспертов
После дела "Мидас": в набсовет "Энергоатома" избрали независимых экспертов
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем