Зеленский: 2 года назад мы просили сбивать дроны над Украиной, сегодня этого недостаточно

Украина совместно с Польшей может создать общий щит в небе. Это будет система "мультизащиты", состоящая из нескольких элементов обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время брифинга с лидером Финляндии Александром Стуббом.