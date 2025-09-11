Польша ограничила полеты вдоль границы с Украиной и Беларусью на три месяца

С 10 сентября Польша ограничила авиадвижение вдоль границы с Украиной и Беларусью. Это сделано из соображений национальной безопасности и ограничение будет действовать до 9 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM .

Отмечается, что 10 сентября до 9 декабря в восточной части Польши вдоль границы с Украиной и Беларусью ограничено авиационное движение.

Ограничение было введено из соображений национальной безопасности, в соответствии с постановлением Министерства инфраструктуры Польши.

В зоне EP R129 от заката до восхода солнца полный запрет на полеты, кроме военных самолетов. Круглосуточно запрещено использовать гражданские беспилотники.

От восхода до заката солнца разрешены полеты только пилотируемых самолетов после представления плана полета и с соблюдением требований транспондеров и связи, военных самолетов, а также самолетов со статусами GARDA, ALPHA SCRAMBLE, HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR.

Агентство польской авиационной навигации отметило, что дополнительно могут быть разрешены полеты государственной и санитарной авиации, а также рейсы для оказания помощи во время стихийных бедствий, катастроф, экологических угроз или чрезвычайных ситуаций.

Также могут быть разрешены полеты, связанные с охраной и контролем критической инфраструктуры.

Агентство подчеркнуло, что вход в активную зону летательных аппаратов, которые не соответствуют критериям исключений, является нарушением положений авиационного права.