Как Польша могла бы помочь сбивать ракеты и дроны над Украиной: мнение экспертов
У Польши есть зенитные ракетные комплексы и истребители, которые могли бы уничтожать российские дроны и ракеты над Украиной на расстоянии до 100 километров вглубь.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявили военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко и руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко.
По словам Коваленко, у Польши есть комплексы ПВО дальнего, среднего и малого радиуса действия. Но вопрос в том, насколько вглубь территории Украины их будут использовать.
"Если на 10-20-30 км, то это ни о чем. Чтобы реально влиять на угрозы в украинском небе, нужно применять тот же Patriot, например, на расстояние хотя бы на 80 км. Потому что в зоне 10-20 км от границы российские ракеты если и появляются, то очень редко", - добавил он.
Коваленко считает, что Украина и Польша могли договориться об уничтожении ракет, которые приближаются на 30-50 километров к польской границе. Такой радиус действия - у польских Patriot.
При этом в случае с “Шахедами” Patriot использовать не будут, поэтому дроны могут сбивать комплексы малого и среднего радиуса на расстояниях до 20 километров.
Эксперт допустил, что сейчас вопрос уничтожения целей над Украиной Польшей переходит к практической реализации. При этом уже могли быть согласованы некоторые этапы и проведены соответствующие учения.
В свою очередь Мусиенко заявил, что такой механизм можно реализовать двумя методами. Один из них - применение польских F-16 с ракетами класса воздух-воздух, которые могут уничтожать цели на расстоянии около 100 километров.
"Причем действовать они могли бы непосредственно над Украиной. Ничего страшного не вижу, если появится такое соглашение. В конце концов мы к этому идем, мы хотим стать членом НАТО и это абсолютно нормальная для нас история. Если Украина разрешит полеты, польские F-16 смогут взять на себя патрулирование некоторых районов Львовской области, Волынской и так далее", - рассказал эксперт.
Вторым способом, по его словам, могло бы стать перемещение польских систем ПВО. Это привело бы к созданию бесполетной зоны в западной части Украины на 50-100 км.
"Есть два пути, других я не вижу", - добавил он.
Что предшествовало
Напомним, вчера, 8 июля, Украина и Польша подписали соглашение о гарантиях безопасности.
Документ, в частности, предусматривает возможность уничтожения российских ракет и дронов, которые летят над Украиной, польскими военными. Это касается только тех целей, которые направляются в сторону Польши.
Более детально об этом - в материале РБК-Украина.
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