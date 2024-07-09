Как Польша могла бы помочь сбивать ракеты и дроны над Украиной: мнение экспертов

У Польши есть зенитные ракетные комплексы и истребители, которые могли бы уничтожать российские дроны и ракеты над Украиной на расстоянии до 100 километров вглубь.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко и руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко.

По словам Коваленко, у Польши есть комплексы ПВО дальнего, среднего и малого радиуса действия. Но вопрос в том, насколько вглубь территории Украины их будут использовать.

"Если на 10-20-30 км, то это ни о чем. Чтобы реально влиять на угрозы в украинском небе, нужно применять тот же Patriot, например, на расстояние хотя бы на 80 км. Потому что в зоне 10-20 км от границы российские ракеты если и появляются, то очень редко", - добавил он.

Коваленко считает, что Украина и Польша могли договориться об уничтожении ракет, которые приближаются на 30-50 километров к польской границе. Такой радиус действия - у польских Patriot.

При этом в случае с “Шахедами” Patriot использовать не будут, поэтому дроны могут сбивать комплексы малого и среднего радиуса на расстояниях до 20 километров.

Эксперт допустил, что сейчас вопрос уничтожения целей над Украиной Польшей переходит к практической реализации. При этом уже могли быть согласованы некоторые этапы и проведены соответствующие учения.

В свою очередь Мусиенко заявил, что такой механизм можно реализовать двумя методами. Один из них - применение польских F-16 с ракетами класса воздух-воздух, которые могут уничтожать цели на расстоянии около 100 километров.

"Причем действовать они могли бы непосредственно над Украиной. Ничего страшного не вижу, если появится такое соглашение. В конце концов мы к этому идем, мы хотим стать членом НАТО и это абсолютно нормальная для нас история. Если Украина разрешит полеты, польские F-16 смогут взять на себя патрулирование некоторых районов Львовской области, Волынской и так далее", - рассказал эксперт.

Вторым способом, по его словам, могло бы стать перемещение польских систем ПВО. Это привело бы к созданию бесполетной зоны в западной части Украины на 50-100 км.

"Есть два пути, других я не вижу", - добавил он.