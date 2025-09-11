Гражданская авиация Европы обеспокоена появлением российских дронов над Польшей

Вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши вызвало беспокойство в гражданской авиации Европы. Некоторые авиакомпании могут пересмотреть маршруты чуть дальше от границ с Россией, Украиной и Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В среду утром Польша при поддержке военных самолетов союзников по НАТО сбила российские дроны в своем воздушном пространстве. Это стал первый известный случай, когда страна-член Альянса открыла огонь во время войны России против Украины.

Из-за инцидента временно приостановили работу варшавские аэропорты имени Шопена и Модлина, а также аэропорты в Жешуве и Люблине. Впоследствии они возобновили работу.

Аналитики отмечают, что случай в Польше усиливает беспокойство относительно рисков для авиакомпаний и их пассажиров.

Из-за закрытия воздушного пространства в Украине и России, а также в ряде регионов Ближнего Востока и Африки авиаперевозчики уже сталкиваются с большими затратами на топливо, ограниченными маршрутами и задержками рейсов.

На фоне инцидента акции крупнейших европейских авиакомпаний, в частности British Airways, easyJet, Lufthansa и Ryanair, подверглись падению.

Авиакомпании и страховщики следят за рисками

Эксперты говорят, что авиакомпании все больше опасаются вторжений в гражданское воздушное пространство.

"Я думаю, что это сигнал тревоги для всех в Европе, которые могут ожидать этого чаще", - цитирует издание слова эксперта.

Два источника на рынке авиационного страхования сообщили Reuters, что рынок внимательно следит за событиями в Польше и Катаре.

"Если бы рынок почувствовал, что вторжения российских дронов в польское воздушное пространство становятся систематическими и преднамеренными... это поставило бы серьезные вопросы перед страховщиками", - пояснил источник.

Худший сценарий

По словам специалиста, авиакомпании могут пересмотреть оценки рисков в Польше и рассматривать маршруты дальше на запад, чуть дальше от границ с Россией, Украиной и Беларусью, с дополнительным топливом для возможных перенаправлений.

"Худший сценарий - случайное или преднамеренное поражение самолета оружием", - отметил он. По данным собеседника издания, с 2001 года шесть коммерческих самолетов были случайно сбиты, еще три - на грани катастрофы.