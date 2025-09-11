Гражданская авиация Европы обеспокоена появлением российских дронов над Польшей
Вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши вызвало беспокойство в гражданской авиации Европы. Некоторые авиакомпании могут пересмотреть маршруты чуть дальше от границ с Россией, Украиной и Беларусью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В среду утром Польша при поддержке военных самолетов союзников по НАТО сбила российские дроны в своем воздушном пространстве. Это стал первый известный случай, когда страна-член Альянса открыла огонь во время войны России против Украины.
Из-за инцидента временно приостановили работу варшавские аэропорты имени Шопена и Модлина, а также аэропорты в Жешуве и Люблине. Впоследствии они возобновили работу.
Аналитики отмечают, что случай в Польше усиливает беспокойство относительно рисков для авиакомпаний и их пассажиров.
Из-за закрытия воздушного пространства в Украине и России, а также в ряде регионов Ближнего Востока и Африки авиаперевозчики уже сталкиваются с большими затратами на топливо, ограниченными маршрутами и задержками рейсов.
На фоне инцидента акции крупнейших европейских авиакомпаний, в частности British Airways, easyJet, Lufthansa и Ryanair, подверглись падению.
Авиакомпании и страховщики следят за рисками
Эксперты говорят, что авиакомпании все больше опасаются вторжений в гражданское воздушное пространство.
"Я думаю, что это сигнал тревоги для всех в Европе, которые могут ожидать этого чаще", - цитирует издание слова эксперта.
Два источника на рынке авиационного страхования сообщили Reuters, что рынок внимательно следит за событиями в Польше и Катаре.
"Если бы рынок почувствовал, что вторжения российских дронов в польское воздушное пространство становятся систематическими и преднамеренными... это поставило бы серьезные вопросы перед страховщиками", - пояснил источник.
Худший сценарий
По словам специалиста, авиакомпании могут пересмотреть оценки рисков в Польше и рассматривать маршруты дальше на запад, чуть дальше от границ с Россией, Украиной и Беларусью, с дополнительным топливом для возможных перенаправлений.
"Худший сценарий - случайное или преднамеренное поражение самолета оружием", - отметил он. По данным собеседника издания, с 2001 года шесть коммерческих самолетов были случайно сбиты, еще три - на грани катастрофы.
Российские дроны в Польше
Как известно, 10 сентября российская атака ударными беспилотниками по Украине впервые задела территорию Польши, члена НАТО. На страну залетели по меньшей мере 19 дронов, четыре из которых сбили.
Из-за массированной атаки и потенциальной опасности для страны временно приостановили работу аэропорты в Варшаве, Люблине и Жешуве.
После инцидента Польша обратилась к НАТО с просьбой применить статью 4 Договора. В ответ Альянс активировал статью, позволяющую государствам-членам обсудить ситуацию в Североатлантическом совете.
Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова предоставить Польше все имеющиеся данные о вторжении дронов и помочь в развитии системы оповещения и противовоздушной защиты.
Все, что известно о ночной атаке "Шахедов" на Польшу, - читайте в материале РБК-Украина.