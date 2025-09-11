Зеленський: 2 роки тому ми просили збивати дрони над Україною, сьогодні цього недостатньо

Україна спільно з Польщею може створити спільний щит у небі. Це буде система "мультизахисту", що складається з кількох елементів оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час брифінгу з лідером Фінляндії Александром Стуббом.