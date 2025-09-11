Зеленський: 2 роки тому ми просили збивати дрони над Україною, сьогодні цього недостатньо
Україна спільно з Польщею може створити спільний щит у небі. Це буде система "мультизахисту", що складається з кількох елементів оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час брифінгу з лідером Фінляндії Александром Стуббом.
"Щодо ППО або авіації на території наших сусідів, наприклад Польщі, щоб вони щось збивали. Це загальна координація. те, що ми пропонували 2 роки назад - збивайте літаками дрони над нами - вже так не спрацює", - наголосив президент.
Зеленський вважає, що це може бути, як елемент, що посилить щит над західною частиною України й над Польщею.
"Але це елемент. Цього недостатньо. Сьогодні потрібно щоб системи ППО стояли на західній частині нашої держави, авіація польська може використовуватися на території Польщі, але потрібна загальна координація і бажано, щоб координувала Україна., тому що є 5-7 елементів мультизахисту", - пояснив він.
Атака дронів на Польщу
Нагадаємо, що в ніч на 10 вересня російські військові атакували територію Польщі ударними безпілотниками. В країну проникли щонайменше 19 дронів, з яких лише чотири були збиті.
Вночі через масовану атаку та можливу загрозу безпеці тимчасово призупинили роботу три польські аеропорти.
За повідомленнями ЗМІ, вторгнення російських дронів у польський повітряний простір спричинило занепокоєння у цивільній авіації Європи. Деякі авіакомпанії навіть вважають за потрібне розглянути можливість зміни маршрутів, відводячи літаки якомога далі від кордонів із Росією, Україною та Білоруссю.
Зауважимо, що з 10 вересня Польща обмежила авіарух вздовж кордону з Україною та Білоруссю. Це зроблено з міркувань національної безпеки та, як відомо, дане обмеження діятиме до 9 грудня.
Варто додати, що ще кілька років тому Україна пропонувала, щоб Польща зі своєї території збивала дрони та ракети, що летять на Україну.
Як відомо, Польща має необхідні зенітні ракетні комплекси та винищувачі, які могли б знищувати російські дрони та ракети над Україною на відстані до 100 кілометрів углиб.
Зокрема в коментарі РБК-Україна експерти пояснювали, як Польща могла б допомогти збивати ракети та дрони над Україною.