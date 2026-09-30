Заморозков в Украине будет больше: предупреждение синоптиков на первые дни октября

Погода в Украине 1 октября будет комфортной днем, но холодной ночью. В дальнейшем опасных заморозков станет еще больше.
Подробнее о прогнозе на завтра, особенностях погоды в ближайшие дни и предупреждениях синоптиков о заморозках, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Метеоролог и синоптик Наталка Диденко рассказала в своем Facebook, что октябрь начнется погодой, "практически одинаковой" с концом сентября.
Она объяснила, что синоптическую ситуацию обуславливает сейчас северный антициклон.
"Который организует солнечную погоду практически повсеместно в Украине", - уточнила специалист.
Она сообщила, что в четверг, 1 октября, будет преобладать погода без осадков в большинстве областей.
Небольшой дождь может пройти лишь местами:
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Диденко сообщила, что ветер в первый день октября ожидается местами опасный. Так что следует быть осторожными.
Речь о том, что порывы северо-восточного ветра будут достигать штормовых значений - до 15-20 метров в секунду:
Температура воздуха по Украине днем четверга составит около +17...+22°С.
В Киеве, по словам Диденко, "премьера октября" состоится в условиях комфортной погоды:
Температура воздуха в течение дня 1 октября будет колебаться в пределах +16…+18°С.
"Антициклон будет мало способствовать рассеиванию задымленного воздуха, вредные частицы будут сочетаться с естественными туманами. Поэтому следует быть особенно внимательными к своему здоровью людям с бронхолегочными недугами", - посоветовала метеоролог.
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Согласно информации Диденко, такая погода - сухая и сравнительно теплая, продлится до конца недели.
Исходя из прогноза синоптиков Украинского гидрометеорологического центра на ближайшие трое суток, в течение 2 и 3 октября синоптическая ситуация в Украине днем - сильно не изменится.
Будет преобладать погода без осадков.
Столбики термометров могут показывать около +14...+21°С.
Однако ночью температура воздуха в начале октября ощутимо упадет - до около +1...+8°С (в среднем).
По данным УкрГМЦ, заморозки на поверхности почвы (0...-3°С) ожидаются:
Следует отметить, что согласно предупреждению Львовского регионального центра по гидрометеорологии, опасные метеорологические явления по территории области ожидаются до воскресенья, 4 октября.
Речь идет о заморозках ночью и утром (местами) как на поверхности почвы, так и в воздухе.
Тем временем Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии предупредил жителей и гостей региона о стихийном метеорологическом явлении.
Ночью и утром 1 октября (как и 30 сентября) по городу Ивано-Франковск и области - сильные заморозки в воздухе (0…-5°С).
"2 уровень опасности, оранжевый", - подчеркнули синоптики областного центра по гидрометеорологии.
Напомним, ранее мы рассказывали, когда в Карпатах выпал первый снег, а температура воздуха на высокогорье упала до -3°С.
Между тем в УкрГМЦ объяснили, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
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