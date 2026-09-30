Заморозків в Україні буде більше: попередження синоптиків на перші дні жовтня

Погода в Україні 1 жовтня буде комфортною вдень, але холодною вночі. Надалі небезпечних заморозків стане ще більше.
Докладніше про прогноз на завтра, особливості погоди найближчими днями та попередження синоптиків про заморозки, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Метеоролог і синоптик Наталка Діденко розповіла у своєму Facebook, що жовтень розпочнеться погодою, "практично однаковою" з кінцем вересня.
Вона пояснила, що синоптичну ситуацію зумовлює зараз північний антициклон.
"Який організовує сонячну погоду практично повсюди в Україні", - уточнила спеціаліст.
Вона повідомила, що впродовж четверга, 1 жовтня, переважатиме погода без опадів у більшості областей.
Невеликий дощ може пройти місцями лише:
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Діденко повідомила, що вітер у перший день жовтня очікується місцями небезпечний. Тож варто бути обережними.
Йдеться про те, що пориви північно-східного вітру досягатимуть штормових значень - до 15-20 метрів за секунду:
Температура повітря по Україні вдень четверга становитиме близько +17...+22°С.
У Києві, за словами Діденко, "прем'єра жовтня" відбудеться в умовах комфортної погоди:
Температура повітря впродовж дня 1 жовтня коливатиметься в межах +16...+18°С.
"Антициклон мало сприятиме розсіюванню задимленого повітря, шкідливі часточки поєднуватимуться із природніми туманами. Тому варто бути особливо уважними до свого здоров'я людям із бронхо-легеневими недугами", - порадила метеоролог.
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Згідно з інформацією Діденко, така погода - суха та порівняно тепла, триватиме до кінця тижня.
Виходячи з прогнозу синоптиків Українського гідрометеорологічного центру на найближчі три доби, впродовж 2 та 3 жовтня синоптична ситуація в Україні вдень - сильно не зміниться.
Буде переважати погода без опадів.
Стовпчики термометрів можуть показувати близько +14...+21°С.
Проте вночі температура повітря на початку жовтня відчутно впаде - до близько +1...+8°С (в середньому).
За даними УкрГМЦ, заморозки на поверхні ґрунту (0...-3°С) очікуються:
Варто зазначити, що згідно з попередженням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, небезпечні метеорологічні явища по території області очікуються до неділі, 4 жовтня.
Йдеться про заморозки вночі та вранці (місцями) як на поверхні ґрунту, так і у повітрі.
Тим часом Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології попередив мешканців і гостей регіону про стихійне метеорологічне явище.
Вночі та вранці 1 жовтня (як і 30 вересня) по місту Івано-Франківськ та області - сильні заморозки у повітрі (0...-5°С).
"2 рівень небезпечності, помаранчевий", - наголосили синоптики обласного центру з гідрометеорології.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря на високогір'ї впала до -3°С.
Тим часом в УкрГМЦ пояснили, як насправді працюють синоптики й створюються прогнози погоди.
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