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Заморозків в Україні буде більше: попередження синоптиків на перші дні жовтня

13:12 30.09.2026 Ср
3 хв
aimg Ірина Костенко
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні 1 жовтня буде комфортною вдень, але холодною вночі. Надалі небезпечних заморозків стане ще більше.

Докладніше про прогноз на завтра, особливості погоди найближчими днями та попередження синоптиків про заморозки, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Де 1 жовтня ймовірний невеликий дощ

Метеоролог і синоптик Наталка Діденко розповіла у своєму Facebook, що жовтень розпочнеться погодою, "практично однаковою" з кінцем вересня.

Вона пояснила, що синоптичну ситуацію зумовлює зараз північний антициклон.

"Який організовує сонячну погоду практично повсюди в Україні", - уточнила спеціаліст.

Вона повідомила, що впродовж четверга, 1 жовтня, переважатиме погода без опадів у більшості областей.

Невеликий дощ може пройти місцями лише:

  • на Приазов'ї;
  • в Криму.

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Чого чекати від вітру й температури повітря

Діденко повідомила, що вітер у перший день жовтня очікується місцями небезпечний. Тож варто бути обережними.

Йдеться про те, що пориви північно-східного вітру досягатимуть штормових значень - до 15-20 метрів за секунду:

  • у південній частині України;
  • у східних областях;
  • в Дніпропетровській області.

Температура повітря по Україні вдень четверга становитиме близько +17...+22°С.

Прогноз погоди по Україні на 1 жовтня від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)

До якої погоди готуватись мешканцям Києва

У Києві, за словами Діденко, "прем'єра жовтня" відбудеться в умовах комфортної погоди:

  • сухої;
  • сонячної;
  • помірно теплої.

Температура повітря впродовж дня 1 жовтня коливатиметься в межах +16...+18°С.

"Антициклон мало сприятиме розсіюванню задимленого повітря, шкідливі часточки поєднуватимуться із природніми туманами. Тому варто бути особливо уважними до свого здоров'я людям із бронхо-легеневими недугами", - порадила метеоролог.

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Де в Україні й коли саме ймовірні заморозки

Згідно з інформацією Діденко, така погода - суха та порівняно тепла, триватиме до кінця тижня.

Виходячи з прогнозу синоптиків Українського гідрометеорологічного центру на найближчі три доби, впродовж 2 та 3 жовтня синоптична ситуація в Україні вдень - сильно не зміниться.

Буде переважати погода без опадів.

Стовпчики термометрів можуть показувати близько +14...+21°С.

Проте вночі температура повітря на початку жовтня відчутно впаде - до близько +1...+8°С (в середньому).

Прогноз погоди в Україні на 1-3 жовтня (скриншот: meteo.gov.ua)

За даними УкрГМЦ, заморозки на поверхні ґрунту (0...-3°С) очікуються:

  • 1 жовтня - у західних, північних, Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях;
  • 2 та 3 жовтня - в більшості областей України.

Синоптики УкрГМЦ попереджають про заморозки на поверхні ґрунту (інфографіка: РБК-Україна)

Варто зазначити, що згідно з попередженням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, небезпечні метеорологічні явища по території області очікуються до неділі, 4 жовтня.

Йдеться про заморозки вночі та вранці (місцями) як на поверхні ґрунту, так і у повітрі.

Тим часом Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології попередив мешканців і гостей регіону про стихійне метеорологічне явище.

Вночі та вранці 1 жовтня (як і 30 вересня) по місту Івано-Франківськ та області - сильні заморозки у повітрі (0...-5°С).

Попередження про стихійне метеорологічне явище (інфографіка: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

"2 рівень небезпечності, помаранчевий", - наголосили синоптики обласного центру з гідрометеорології.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря на високогір'ї впала до -3°С.

Тим часом в УкрГМЦ пояснили, як насправді працюють синоптики й створюються прогнози погоди.

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