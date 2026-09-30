Киев затянул густой туман: в ГСЧС объяснили, что произошло

С утра 30 сентября в Киеве наблюдался густой туман. В отдельных районах города ситуация была ощутимо более сложная, чем в других.

Подробнее о качестве воздуха в столице и советах спасателей, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация в Киеве с утра 30 сентября

Утром среды, 30 сентября, жители Киева начали жаловаться на густой туман или смог, который "накрыл город густым слоем".

Некоторые сообщали также о запахе дыма в воздухе.

Кадрамы с туманом в столице активно делились местные паблики.

Ситуация в Киеве утром 30 сентября (фото: t.me/kievinfo_kyiv)

Что сообщили в ГСЧС Украины

В пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям подтвердили , что в Киеве наблюдался густой туман.

Объясняя причину, спасатели подчеркнули: "Это последствия предварительных обстрелов ".

Дело в том, что остатки дыма и сажи от пожаров поднялись в верхние слои атмосферы .

Между тем антициклон – временно прижимает их к земле.

"Ветра сейчас почти нет, поэтому воздух не продувается . Но как только он подхватит этот туман и выйдет солнце - все постепенно разойдется", - сообщили в ГСЧС.

Что советуют делать жителям города

Учитывая ситуацию, в ГСЧС посоветовали жителям и гостям столицы:

закрыть окна и форточки;

воздержаться от проветривания;

сделать влажную уборку;

при наличии – включить воздухоочиститель.

Особенно это касается, по данным спасателей , жителей:

Подол;

Лукьяновки;

Шевченковского района;

Борщаговки.

Тем временем, водителям посоветовали включать противотуманные фары и держать дистанцию.

"Сохраняйте спокойствие, заботьтесь о себе и ориентируйтесь на официальные сообщения", - подытожили в ГСЧС.

Публикация ГСЧС (скриншот: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Что известно о качестве воздуха в столице

Исходя из данных украинской экологической системы SaveEcoBot (мониторящей информацию о качестве воздуха в режиме реального времени), утром в Киеве фиксировали местами умеренный уровень загрязнения атмосферного воздуха – "желтый" .

При этом индекс качества атмосферного воздуха рассчитан по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя – мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона.

Качество воздуха в Киеве по состоянию на 9 часов утра 30 сентября (скриншот: saveecobot.com/maps)

Такой уровень загрязнения атмосферного воздуха может привести к незначительному дискомфорту при дыхании у чувствительных людей.