Украину накроют первые заморозки: уже на этой неделе ожидается до -5
В ближайшее время в отдельных областях Украины могут быть ощутимые заморозки ночью и утром. Хотя днем погода ожидается по-осеннему комфортная.
Подробнее о предупреждении синоптиков и прогнозе погоды в этих регионах днем 30 сентября, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
В каких областях и когда возможны заморозки
Согласно предупреждению Львовского регионального центра по гидрометеорологии, опасные метеорологические явления по территории Львовской области ожидаются в период:
- со среды, 30 сентября;
- до воскресенья, 4 октября.
Речь идет о заморозках 0...-2°С ночью и утром (местами):
- на поверхности грунта;
- в воздухе.
По городу Львову заморозки ночью и утром (с 30 сентября по 4 октября) вероятны на поверхности почвы.
"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули специалисты.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях во Львовской области (инфографика: facebook.com/LvivMeteo)
Тем временем Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии предупредил жителей и гостей региона о заморозках на поверхности почвы 0...-5°С по городу Ивано-Франковску и области:
- ночью 30 сентября;
- ночью 1 октября.
"І уровень опасности, желтый", - уточнили эксперты.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Ивано-Франковской области (инфографика: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)
Что покажут столбики термометров днем 30 сентября
Согласно прогнозу синоптиков, погоду по Львовской области в течение 30 сентября будет определять поле повышенного атмосферного давления.
Осадки - не предполагаются. Ночью и утром возможен слабый туман.
Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха днем может составлять:
- по Львовской области - около +17...+22°С;
- по городу Львову - около +18...+20°С.
В Ивано-Франковской области погода в среду также ожидается с переменной облачностью, без осадков.
Ночью и утром - слабый туман.
Ветер - восточный, со скоростью 3-8 м/с.
Столбики термометров днем могут показать:
- по Ивано-Франковской области +17...+22°С;
- по городу Ивано-Франковск +20...+22°С;
- на высокогорье Карпат +8...+13°С.
"Медико-метеорологические условия 1 типа. Видимость на дорогах хорошая, в тумане 600-900 м", - уточнили специалисты областного центра по гидрометеорологии.
Напомним, ранее мы рассказывали о вторжении холодного арктического воздуха с северо-запада. Тогда в Карпатах выпал первый снег, а температура воздуха на высокогорье упала до -3°С.
Между тем, в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, как реально работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
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