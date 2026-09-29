Украину накроют первые заморозки: уже на этой неделе ожидается до -5

В ближайшее время в отдельных областях Украины могут быть ощутимые заморозки ночью и утром. Хотя днем погода ожидается по-осеннему комфортная.

Подробнее о предупреждении синоптиков и прогнозе погоды в этих регионах днем 30 сентября, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

В каких областях и когда возможны заморозки

Согласно предупреждению Львовского регионального центра по гидрометеорологии, опасные метеорологические явления по территории Львовской области ожидаются в период:

со среды, 30 сентября;

до воскресенья, 4 октября.

Речь идет о заморозках 0...-2°С ночью и утром (местами):

на поверхности грунта;

в воздухе.

По городу Львову заморозки ночью и утром (с 30 сентября по 4 октября) вероятны на поверхности почвы.

"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули специалисты.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях во Львовской области (инфографика: facebook.com/LvivMeteo)

Тем временем Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии предупредил жителей и гостей региона о заморозках на поверхности почвы 0...-5°С по городу Ивано-Франковску и области:

ночью 30 сентября;

ночью 1 октября.

"І уровень опасности, желтый", - уточнили эксперты.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Ивано-Франковской области (инфографика: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Что покажут столбики термометров днем 30 сентября

Согласно прогнозу синоптиков, погоду по Львовской области в течение 30 сентября будет определять поле повышенного атмосферного давления.

Осадки - не предполагаются. Ночью и утром возможен слабый туман.

Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем может составлять:

по Львовской области - около +17...+22°С;

- около +17...+22°С; по городу Львову - около +18...+20°С.

В Ивано-Франковской области погода в среду также ожидается с переменной облачностью, без осадков.

Ночью и утром - слабый туман.

Ветер - восточный, со скоростью 3-8 м/с.

Столбики термометров днем могут показать:

по Ивано-Франковской области +17...+22°С;

+17...+22°С; по городу Ивано-Франковск +20...+22°С;

+20...+22°С; на высокогорье Карпат +8...+13°С.

"Медико-метеорологические условия 1 типа. Видимость на дорогах хорошая, в тумане 600-900 м", - уточнили специалисты областного центра по гидрометеорологии.