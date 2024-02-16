Замены подразделений в Авдеевке не было, были перераспределены полосы обороны, - ОСГВ "Таврия"

В Авдеевке не было замены подразделений Вооруженных сил. Командование перераспределило полосы обороны, чтобы усилить это направление.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач 13 февраля сообщил, что впервые с начала большой войны некоторые подразделения, защищавшие Авдеевку, полноценно вывели из боев для отдыха и ротации.

В то же время в сети появилась информация, что в Авдеевку прибыли подразделения Третьей штурмовой бригады.

Отвечая на вопрос, была ли это замена подразделений, спикер ОСГВ "Таврия" отметил, что "такая интерпретация некорректна".

"Это была естественная замена некоторых подразделений на тех или иных позициях, изменение полос обороны разных воинских частей. Ослабление ни в коем случае не произошло. Мы лишь усиливаем это направление. И о ротациях как таковых сможем говорить в другое время", - пояснил Лиховой.

То есть, по его словам, фактически на этот участок фронта подошли резервы и подкрепления, а не одних заменили другими.

"Подошла другая военная часть, ведь, как уже заявлялось, мы задействуем свежие силы, пришедшие с восстановления. И были несколько перераспределены полосы обороны", - отметил срикер.

Ситуация в Авдеевке

Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. В ходе штурмов она теряет значительное количество техники и личного состава. По данным британской разведки, Авдеевка остается основным направлением России на фронте.

Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны.

Защитники показали кадры из Авдеевки и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

В Третьей штурмовой подчеркивают, что удерживают оборонительные позиции в Авдеевке, но оккупанты привлекли к боям силы двух регулярных армий, а соотношение на уровне бригад составляет 7 к 1.

Также защитники сообщили, что оккупанты применяют фосфорные снаряды, на коксохиме вспыхнули цистерны с мазутом.

Сегодня командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.