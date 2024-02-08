Британская разведка назвала приоритетное направление для российской армии на фронте

Авдеевка остается основным направлением для России на фронте. Российская армия продолжает атаки в юго-восточной части города, где идут уличные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, за последние две недели российские войска перебросили дополнительные силы в сектор Авдеевки, усилив давление на украинские позиции вокруг города. ВСУ продолжают проводить контратаки, чтобы обеспечить сохранение основного маршрута поставок.

По данным британской разведки, за последние четыре недели по украинским позициям в Авдеевке с тактической авиации было выпущено около 600 управляемых боеприпасов. В частности, 5 февраля 2024 года российские самолеты увеличили количество ударов управляемыми авиационными боеприпасами с 30 до 50 в день, что на 66% больше, чем за последние две недели.

Однако российские самолеты вынуждены запускать боеприпасы с далекого расстояния, снижая их точность из-за сохраняющейся угрозы со стороны украинской ПВО, говорится в сообщении.

"Россия почти наверняка продолжит наступательное давление в этом районе в течение следующих нескольких недель, активно используя тактическую авиацию для поддержки своих усилий", - отмечают в Минобороны Британии.

Штурм Авдеевки

Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. В ходе штурмов она теряет значительное число техники и личного состава. По данным Белого дома, на середину декабря Россия потеряла более 13 тысяч человеке у Авдеевки.

Военный эксперт Владислав Селезнев отмечал, что в районе Авдеевки сосредоточено около 40 тысяч россиян. Причем несколько месяцев назад называли примерно такую же цифру. А это значит, что несмотря на невероятные потери, подкрепление РФ поступает.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш 6 февраля заявил, что российские диверсанты заходят в Авдеевку, но это одиночные группы и уличных боев в городе нет.