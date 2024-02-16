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Третья штурмовая об Авдеевке: удерживаем оборонительные позиции, у врага большие ресурсы

Авдеевка, Пятница 16 февраля 2024 09:31
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Третья штурмовая об Авдеевке: удерживаем оборонительные позиции, у врага большие ресурсы Фото: в третьей штрумовой рассказали, что происходит в Авдеевке 16 февраля (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы третьей отдельной штурмовой бригады удерживают оборонительные позиции в Авдеевке. У врага преобладающие ресурсы, которые он бросает в бой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-офицера третьей отдельной штурмовой бригады Александра Бородина в эфире телемарафона.

Он отметил, что ситуация в Авдеевке критическая, враг усиливает давление. По его словам, россияне привлекли к боям силы двух регулярных армий, а соотношение на уровне бригад составляет 7 к 1. Оккупанты увеличивают использование управляемых авиабомб и фосфорных бомб.

"Мы удерживаем оборонительные позиции. Задача сложная именно из-за соотношения (сил, - ред.) и бесконечного количества ресурсов у врага... У врага постоянная поддержка, вместо размотанного батальона заходит еще и нет никакого горизонта, что у них что-то может закончиться как в людях, так и в ресурсах", - сказал пресс-офицер.

Бородин также объяснил, почему ситуация в Авдеевке более сложная, чем в Бахмуте в критический момент.

"У врага огромное количество КАБов, техники. "Вагнера" берегли технику, они работали в большинстве людьми, тут же это танковые атаки вместе с пехотой. Большое количество БТР, БМП, авиации, FPV-дронов. Такого в Бахмуте во время "вагнеровцев" не было", - добавил он.

Бои в районе Авдеевки

Авдеевку называют "вратами в Донецк", российские захватчики с осени 2023 пытаются захватить город. Как отмечают украинские военные, россияне потеряли в боях за Авдеевку десятки тысяч солдат.

Захватчикам удалось зайти в Авдеевку. Еще одним форпостом обороны остается коксохим.

В ВСУ отмечают, что ситуация в Авдеевке близится к критической. Вчера, 15 февраля, пресс-служба третьей штурмовой бригады официально подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны.

Бойцы третьей штурмовой показали кадры из Авдеевки и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

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