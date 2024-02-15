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Третья штурмовая показала кадры из Авдеевки: бои жарче, чем в Бахмуте

Авдеевка, Четверг 15 февраля 2024 13:57
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Третья штурмовая показала кадры из Авдеевки: бои жарче, чем в Бахмуте Фото: Третья штурмовая показала кадры из Авдеевки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы Третьей штурмовой бригады показали кадры из Авдеевки. Защитники отмечают, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максима Жорина в Telegram.

"Наша Третья штурмовая выполняет боевые задачи в условиях, которые даже нам было сложно представить. Противостояние ведется не просто с превосходящими силами противника - врага огромное количество, прут со всех сторон", - написал он.

На опубликованных кадрах противотанкисты Третьей штурмовой после боя.

"Бои в Авдеевке в разы адские, чем самые горячие битвы этой фазы войны, которые были в Бахмуте", - подчеркнул заместитель командира.

Бои в районе Авдеевки

Авдеевку называют "вратами в Донецк", российские захватчики с осени 2023 пытаются захватить город. Как отмечают украинские военные, россияне потеряли в боях за Авдеевку десятки тысяч солдат.

Сейчас захватчики зашли на окраины Авдеевки. Еще одним форпостом обороны остается коксохим.

В ВСУ подчеркивают, что ситуация в Авдеевке близится к критической. Сегодня пресс-служба Третьей штурмовой бригады официально подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны.

Детальнее о том, как могут развиваться бои за город и есть ли угроза окружения Авдеевки - читайте в материале РБК-Украина.

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