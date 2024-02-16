Заміни підрозділів в Авдіївці не було, були перерозподілені смуги оборони, - ОСУВ "Таврія"

В Авдіївці не було заміни підрозділів Збройних сил. Командування перерозподілило смуги оборони, щоб посилити цей напрямок.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Начальник служби зв'язків із громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади Іван Секач 13 лютого повідомив, що вперше від початку великої війни деякі підрозділи, що боронили Авдіївку, повноцінно вивели із боїв для відпочинку та ротації.

Водночас у мережі з'явилась інформація, що до Авдіївки прибули підрозділи Третьої штурмової бригади.

Відповідаючи на питання, чи була це заміна підрозділів, речник ОСУВ "Таврія" зазначив, що "така інтерпретація некоректна".

"Це була природна заміна деяких підрозділів на тих чи інших позиціях, зміна смуг оборони різних військових частин. Послаблення в жодному випадку не відбулось. Ми лише посилюємо цей напрямок. І про ротації як такі зможемо говорити в інший час", - пояснив Лиховій.

Тобто, за його словами, фактично на цю ділянку фронту підійшли резерви й підкріплення, а не одних замінили іншими.

"Підійшла інша військова частина, адже, як вже заявлялось, ми задіюємо свіжі сили, що прийшли з відновлення. І були дещо перерозподілені смуги оборони", - зазначив речник.

Ситуація в Авдіївці

Російська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня. У ході штурмів вона втрачає значну кількість техніки та особового складу. За даними британської розвідки, Авдіївка залишається основним напрямом для Росії на фронті.

Вчора Третя штурмова бригада підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони.

Захисники показали кадри з Авдіївки та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

У Третій штурмовій наголошують, що утримують оборонні позиції в Авдіївці, але окупанти залучили до боїв сили двох регулярних армій, а співвідношення на рівні бригад становить 7 до 1.

Також захисники повідомили, що окупанти застосовують фосфорні снаряди, на коксохімі спалахнули цистерни з мазутом.

Сьогодні командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки.