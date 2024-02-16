Дмитрий Лиховой, ОСГВ "Таврия": Удержание Авдеевки имеет большое значение, но приоритет – жизнь бойцов

Силы обороны продолжают удерживать Авдеевку, куда россияне направили свои основные усилия. К городу подошло подкрепление – третья отдельная штурмовая бригада, они описывают ситуацию там как "Авдеевский ад". По последним данным, враг стал использовать фосфорные снаряды. Цель Москвы – захватить Авдеевку (или скорее – ее руины) до выборов Путина.

В блиц-интервью РБК-Украина спикер ОСГВ "Таврия", в зону ответственности которого входит Авдеевка, Дмитрий Лиховой 14 февраля рассказал о боях и обороне города. Учитывая, что сутация там очень динамичная, ответы были актуализированы по состоянию на утро 16 февраля.

– Насколько сейчас сложная ситуация в Авдеевке?

– Ситуация в городе очень динамичная. Повторю фразу командующего ОСГВ "Таврия" генерала Тарнавского: обстановка напряженная, но контролируемая. Я не комментирую происходящее на фронте в режиме реального времени. Это неблагодарное дело, и это не отвечало бы безопасности операций. Я этого и не делаю.

В целом на Авдеевском направлении Силы обороны ведут оборонительную операцию. При этом ситуация может меняться в обе стороны (интервью происходило 14 февраля, – ред.).

В черте города происходят ожесточенные бои. Наши войска используют все силы и средства для сдерживания врага. Мы усиливаем рубеж блокировки, создаем новые огневые позиции и наблюдательные посты. Продолжаем готовить укрепление с учетом возможных сценариев.

Ввели в бой свежие подразделения, пришедшие из восстановления. Командиры на местах знают свою задачу и выполняют ее согласно плану. Это план высшего командования по стабилизации ситуации на данном направлении.

Очевидно, что российская армия на Авдеевском направлении преобладает наши силы и в личном составе, и в артиллерии, и в авиационном компоненте.

К примеру, за сутки 13 февраля враг нанес по всей операционной зоне ОСГВ "Таврия" 73 авиационных удара, в том числе с использованием КАБов. Это самое большое количество с начала этого года, и это указывает на то, как враг развивает свои наступательные действия. Управляемые авиационные бомбы запускаются с большого расстояния от линии боевого столкновения, из-за чего самолеты противника не входят в зону действия нашей ПВО. КАБы превращают и военные позиции, и гражданские объекты в груды камней.

Число артиллерийских обстрелов со стороны агрессора также зашкаливает. За 12 февраля по всей зоне ОСГВ "Таврия" враг нанес 1267 артударов. Это тоже самое большое количество с начала этого года. Подавляющее число этих обстрелов приходится именно на Авдеевское направление. У нас тоже работает авиация и артиллерия, поражение врагу наносится. Соответствующим подразделениям выделены дополнительные объемы боеприпасов.

За 12 февраля было зафиксировано самое большое количество российских потерь в операционной зоне ОСГВ "Таврия" - 645 человек, за 13 февраля - 610. То есть несмотря на то, что противник уничтожается в таком количестве, он все равно лезет вперед.

В прошлом году оккупанты пытались обойти Авдеевку с фланга, зайти в город над Авдеевским коксохимическим заводом, но в конце концов они вынуждены были полезть между АКЗХ и Авдеевским карьером. Сначала они вошли в садоводческое общество – его видно на карте как небольшие дачные избушки. Уже несколько дней продолжаются бои в городской застройке со всеми особенностями применения сил и средств в такой оперативной обстановке. Также Россия наступает на город с юга.

Зафиксировано, что противник для наступления иногда одновременно применяет малые штурмовые группы численностью до отделения сразу из нескольких бригад или полков. Это свидетельство того, насколько большие силы враг одновременно бросил на одну Авдеевку. А всем понятно, что для московитской армии стоит политическая задача – получить хотя бы какой-то город к президентским выборам в России, которые пройдут в марте.

В то же время, когда на какой-то из улиц или переулков Авдеевки ситуация становится критической и когда исчезает смысл защищать целую кучу камней, то приоритет каждого командира – сохранить жизнь бойцов, задействовать гибкий подход к ведению боевых действий и отойти на другие позиции, на второй рубеж обороны. Чтобы сохранившиеся бойцы затем могли восстановить утраченные позиции. Таким образом, совершается маневр войсками на угрожающих направлениях.

– DeepState 13 февраля сообщило, что россиянам удалось перерезать единственную асфальтированную дорогу в город – Индустриальный проспект. Какова сейчас ситуация с логистикой к Авдеевке?

– Могу прокомментировать только то, что поставки в Авдеевку и эвакуация из города затруднены. Задействован запасной путь снабжения, подготовленный заранее.

– Начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач во вторник, 13 февраля сообщил, что впервые с начала большой войны некоторые подразделения, защищавшие город, полноценно вывели из боев для отдыха и ротации. В то же время в сети появилась информация, что в Авдеевку прибыли подразделения 3-й штурмовой бригады. Это произошла замена, да?

– Такая интерпретация некорректна. Это была естественная замена некоторых подразделений на тех или иных позициях, смена полос обороны разных воинских частей. Ослабление ни в коем случае не произошло. Мы только усиливаем это направление. И о ротациях как таковой сможем говорить в другое время.

– То есть фактически подошли резервы и подкрепления, а не одних заменили другими?

– Да. Подошла другая военная часть, ведь, как уже заявлялось, мы задействуем пришедшие из восстановления свежие силы. И были несколько перераспределены полосы обороны.

– При каких условиях нашим подразделениям придется покинуть город? И есть ли сейчас угроза оцепления наших подразделений в Авдеевке?

– В Авдеевке сейчас ведутся активные бои в городской застройке. Начиная с ноября, в сводках Генерального штаба есть формулировка о том, что "враг не оставляет попыток окружить Авдеевку". Такая ситуация складывается уже несколько месяцев.

Вообще этот город с 2014 года находился на линии столкновения. В пригороде Авдеевки все время велись боевые действия. Линия фронта начала двигаться только когда враг сконцентрировал невероятное количество личного состава на этом небольшом отрезке и полез со штурмами для реализации больных политических фантазий российского диктатора.

– Вы упомянули и об этом нам также говорили собеседники и в военных, и в политических кругах – что у россиян есть цель захватить Авдеевку именно до президентских выборов Путина в середине марта. Насколько это реально?

– Из того, что мы видим в нашей операционной зоне, россияне, возможно, рассчитывают получить не только Авдеевку. В частности, иногда суточное количество штурмовых действий на Марьинском и Новопавловском направлении преобладает статистику штурмов на Авдеевском направлении. Речь идет о небольших деревнях Новомихайловка и Победа. Но и там, и в Авдеевке их преграда – Вооруженные силы Украины. И личный состав, и командиры прилагают все усилия для того, чтобы враг не захватил ни одного метра украинской земли.

– Известно ли вам, сколько гражданских сейчас все еще остается в Авдеевке?

– По информации местной военной администрации, на прошлой неделе в городе оставалось 935 гражданских, только взрослые. Ситуация с эвакуацией гражданских на тот момент уже значительно ухудшилась, и она несколько дней не проводилась. В Авдеевку не могли заехать волонтеры, полицейские отряды "Белые ангелы" и представители власти. Проходили поставки только к военным, защищающим город.

За сутки 13 февраля, по данным полиции, из Авдеевки удалось вывезти пятерых гражданских – четырех мужчин и одну женщину.

В то же время в сложившихся условиях была очень усложнена верификация последствий российских ударов по жилой застройке, а иногда – она совершенно невозможна. То есть мы сейчас точно не можем определить то количество людей, которое погибает в результате вражеских обстрелов по Авдеевке. К примеру, 8 февраля оккупанты нанесли авиаудар по укрытию в супермаркете АТБ на проспекте Центральный, 3, в то время там скрывались люди. Как следствие, погибли много людей. Однако до утра 14 февраля у местных властей все еще не было проверенной информации о количестве погибших.

– Можете ли вы оценить потери россиян в личном составе в районе Авдеевки с начала активизации их наступления там в октябре прошлого года?

– Я не являюсь распорядителем этой информации. Могу привести данные с начала этого года в зоне ОСГВ "Таврия". Мы с коллегами в отделе по связям с общественностью посчитали, что общее количество российских потерь в зоне ответственности нашего ОСГВ – от Степного до Никополя – с начала года до 14 февраля составляет около 18 тысяч человек. Такое количество окупантов, которые были выведены из строя за полтора месяца. В последние несколько недель большинство российских потерь приходится именно на Донецкое направление, куда входит и Авдеевка.

– Меняют ли россияне тактику ведения боевых действий в Авдеевке с октября?

– Враг сильный. Он бросает на Авдеевку огромные ресурсы и вводит значительные резервы. На этом направлении по состоянию на 14 февраля ведут боевые действия воинские части и соединения в частности 1-го армейского корпуса, 2-й и 8-й и 41-го армейского корпуса вооруженных сил РФ.

Противник применяет разные наборы тактик. Преимущественно это штурмовые действия малыми пехотными группами, иногда к ним присоединяется для усиления бронетехника, танки. Но в условиях уличных боев есть специфика. В последнее время значительные потери в бронетехнике заставляют окупантов переходить к пешим штурмам. Вперед они бросают зэков, бывших уголовников и тех, кого меньше всего жаль. Это видно из того, кто попадает в плен.

Но в целом это сильный, обученный враг, это регулярная армия – преимущественно мотострелковые полки, кое-где также десантники, спецназовцы. Эту силу не следует недооценивать.

И нужно понимать, что многие населенные пункты к западу от Авдеевки могут стать вторым Мариуполем, вторым Бахмутом и второй Бучей, если украинцы не будут пополнять ряды Вооруженных сил, не будут поддерживать мобилизацию, донатить на ВСУ.

Содержание Авдеевки имеет значение для того, чтобы не допускать российскую артиллерию и российский террор дальше на запад Донецкой области. Чтобы перемалывать российские ресурсы и резервы, истощать их армаду. Но еще раз подчеркну, что при самых трудных обстоятельствах на поле боя приоритет – это жизнь бойцов. Мы воюем железом и головой, а не железом и мясом.