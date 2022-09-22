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Германия готова принять дезертиров из России, однако есть условие

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Четверг 22 сентября 2022 18:17
Германия готова принять дезертиров из России, однако есть условие Фото: Германия готова принять дезертиров из России, однако есть условие (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Германия заявила о возможности предоставления убежища российским дезертирам. Однако в таком случае последний должен выступать против режима диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер, Берлин, как правило, предоставляет убежище дезертирам, которым грозят жесткие репрессии.

"Любой кто мужественно выступает против путинского режима и поэтому подвергает себя большой опасности, может подать заявление о предоставлении убежища в Германии из-за политического преследования", - добавила Фезер.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что глава Кремля Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать 300 тысяч резервистов.

Тем временем в Раде при президенте России также предложили расширить список военнообязанных мигрантами, имеющих российское гражданство менее 10 лет.

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