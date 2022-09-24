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В России возобновились протесты против мобилизации: уже есть задержания

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Москва, Суббота 24 сентября 2022 14:25
В России возобновились протесты против мобилизации: уже есть задержания Фото: в России возобновились протесты против мобилизации (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В России в субботу 24 сентября возобновились акции протеста против мобилизации. В некоторых городах уже начались задержания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По состоянию на 13:20, задержания протестующих проходят в Иркутске, Улан-Удэ, Новосибирске, Томске, Чите и Хабаровске.

В Томске, как утверждает Telegram-канал "ОВД-Инфо", силовики задержали по меньшей мере 10 человек.

Жесткие задержания проходят в Новосибирске. Там ОМОН начал применять силу.

Предварительно, в Новосибирске силовики уже задержали 13 человек. Большинство задержанных - молодые парни и девушки.

Напомним, в среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о начале "частичной мобилизации" в его стране.

После этого в ряде городов РФ местные жители начали выходить на протесты с призывами отменить запланированную мобилизацию. Также было известно о массовых случаях задержаний протестующих.

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