Нидерланды выразили готовность принимать россиян, которые будут бежать от мобилизации

Госсекретарь по убежищу и миграции Нидерландов Эрик ван дер Бург заявил, что его страна готова принимать бегущих от мобилизации россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRC .

"Россияне, которые приезжают в Нидерланды во избежание военной службы в собственной стране, "точно не будут" высланы назад", - заявил Ван дер Бург.

Еще в конце июня он заявлял, что российским призывникам, которые отказываются воевать в Украине или дезертируют, разрешат остаться в стране, по крайней мере, до конца 2022 года.

"Ключевой вопрос заключается в том, что происходит, когда их отправить обратно: принимают ли их с распростертыми объятиями или угрожает им опасность?", - добавил чиновник.