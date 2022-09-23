Зеленский обратился к украинцам в оккупации из-за российской мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев, которые проживают на оккупированных территориях, избегать российской мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

Он попросил украинцев избегать повесток и попытаться попасть на контролируемую Украиной территорию. В случае попадания в российскую армию Зеленский призвал помогать ВСУ.

"Саботируйте любую враждебную активность, мешайте любым российским операциям, передавайте нам всю важную информацию об оккупантах: их базах, штабах, складах боеприпасов", - призвал президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин хочет утопить Украину в крови российских солдат. Для этого глава Кремля объявил частичную мобилизацию в РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.