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Зеленский обратился к украинцам в оккупации из-за российской мобилизации

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Киев, Пятница 23 сентября 2022 23:21
Зеленский обратился к украинцам в оккупации из-за российской мобилизации Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев, которые проживают на оккупированных территориях, избегать российской мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

Он попросил украинцев избегать повесток и попытаться попасть на контролируемую Украиной территорию. В случае попадания в российскую армию Зеленский призвал помогать ВСУ.

"Саботируйте любую враждебную активность, мешайте любым российским операциям, передавайте нам всю важную информацию об оккупантах: их базах, штабах, складах боеприпасов", - призвал президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин хочет утопить Украину в крови российских солдат. Для этого глава Кремля объявил частичную мобилизацию в РФ.

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Владимир Зеленский
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