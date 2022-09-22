ua ru
Чт, 22 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ГУР обратилось к мобилизированным россиянам: не бойтесь сдаваться в плен

Новина українською →
Киев, Четверг 22 сентября 2022 13:27
ГУР обратилось к мобилизированным россиянам: не бойтесь сдаваться в плен Фото: ГУР обратилось к мобилизированным россиянам (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские солдаты и мобилизированные граждане РФ не должны бояться сдаваться в украинский плен.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Я обращаюсь к русским солдатам и новомобилизированным, пожалуйста, не бойтесь, сдавайтесь к украинскому плену. Вам будет обеспечено человеческое отношение и поведение согласно международному праву. Захотите - вернетесь в Россию, не захотите - у вас будет и такое право", - заявил он.

Напомним, вчера президент России выступил с обращением, в ходе которого объявил в РФ мобилизацию. По словам министра обороны РФ, на войну в Украину хотят отправить еще 300 тысяч человек.

После этого российские активисты призвали россиян выходить на акции протестов. Более детально о них можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
РФ стягивает силы в Запорожскую область, а возле Лимана продолжаются операции: карты боев на утро
РФ стягивает силы в Запорожскую область, а возле Лимана продолжаются операции: карты боев на утро
DAILY
Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России