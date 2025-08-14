Зависит от результатов Аляски: в США не исключили новых вторичных санкций против Индии

"Тарифный пресс" из-за нефти из РФ

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп ввел дополнительные 25% тарифы против Индии. После этого индийские нефтеперерабатывающие заводы срочно прекратили приобретение российской нефти.

По данным источников, нефтеперерабатывающие компании ждут указаний от правительства после решения США ввести дополнительные пошлины в 25% на индийские товары. Параллельно заводы начали искать новых поставщиков, не связанных с Россией.

При этом в МИД Индии уже отреагировали на новые меры, начав оправдывать необходимость покупки российской нефти.

Встреча на Аляске

Встреча Трампа и Путина состоится уже завтра, 15 августа, в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски. Переговоры пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

По данным WSJ, во время саммита Путин может выдвинуть Трампу условие признания оккупированных украинских территорий частью России в обмен на вывод войск из других регионов.

В свою очередь Европейский Союз вместе с Украиной подготовили собственный проект мирного урегулирования. Украина также сформулировала пять ключевых условий, выполнение которых необходимо для достижения справедливого мира.