Торг территориями? WSJ узнало, какой ультиматум Путин готовит для Трампа

Вашингтон, Пятница 08 августа 2025 10:17
Торг территориями? WSJ узнало, какой ультиматум Путин готовит для Трампа Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом может выставить ультиматум по Украине. Речь идет о признании оккупированных территорий в обмен на вывод войск РФ из других районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Долгие разговоры Трампа и Путина

Как отмечают источники издания, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин в 2025 году неоднократно звонили друг другу и передавали сообщения через посредников.

Один из высокопоставленных американских чиновников рассказал, что разговоры Путина и Трампа обычно носили дружеский характер. Во время разговоров президент США часто говорил о том, что хочет возродить американо-российские отношения на основе экономического сотрудничества.

Путин в свою очередь говорил о своих претензиях и требованиях, среди которых международное признание контроля России над Крымом и другими оккупированными территориями Украины.

Как пишет WSJ, телефонные разговоры Путина и Трампа иногда длились несколько часов из-за длинных монологов российского президента, которые нужно было переводить. По словам действующих и бывших американских чиновников, Трамп, который обычно нетерпелив и стремится вступить в разговор, "внимательно слушал" диктатора.

Однако телефонный разговор 3 июля длился всего час, что намного меньше, чем предыдущие беседы. Один из источников издания сказал, что в разговоре не было прежней теплоты, впрочем, как и конфликтных моментов, но Трамп закончил беседу "удивленно".

Ультиматум диктатора

Источники WSJ заявили, что Трамп и Путин в этом году не имели ни одного серьезного конфликта. При этом в США и Европе есть опасения, что Путин выдвинул идею встречи с Трампом, чтобы продолжать давить на него, а не достичь мира.

Как заявил высокопоставленный европейский дипломат и украинский чиновник, Путин во время встречи с Трампом может предложить "закрепить" за Россией часть захваченных украинских территорий в обмен на вывод российских войск из других районов. А президент США, стремясь к мирному соглашению, может призвать Украину и союзников принять это предложение.

По словам чиновника, Украина и другие европейские правительства, вероятно, отвергнут этот план. Это, вероятно, пойдет на руку Путину, поскольку Трамп может обвинить Украину в продолжении войны.

Возможна встреча Трампа, Зеленского и Путина

Напомним, на этой неделе спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посетил Москву. Он провел трехчасовую встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

После этого в США и России заговорили о возможной встрече Трампа с Путиным, а также трёхсторонней встрече с участием президента Украины Владимира Зеленского.

По данным NYT, Трамп якобы намерен встретиться с Путиным на следующей неделе

Помощник диктатора Юрий Ушаков заявил, что РФ и США договорились о проведении в ближайшие дни встречи Трампа и Путина, в частности, уже якобы определили место. Сам Путин отметил, что она может пройти в Объединенных Арабских Эмиратах.

