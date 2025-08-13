Украина имеет 5 ключевых требований для завершения войны с Россией, - Politico

Украина определила пять основных требований, без выполнения которых мир с Россией невозможен. Среди них в частности устойчивое перемирие и выплата компенсаций за нанесенный ущерб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным издания, Украина уже определила основные стратегические интересы, которые Киев планирует защищать в любых переговорах с Россией. Это:

устойчивое перемирие до любых территориальных уступок,

компенсация нанесенного Украине ущерба,

гарантии безопасности,

сохранение санкций против РФ,

возвращение военнопленных и детей.

Прекращение огня перед обменом территориями

Издание отмечает, что в 2022 году, объявляя о вторжении, российский диктатор Владимир Путин заявил, что его цель - "освободить Донбасс", "демилитаризовать" и "денацифицировать" Украину. Сейчас же США продвигают идею, чтобы Киев отказался от части Донбасса в обмен на остановку российского наступления на юг.

Американский президент Дональд Трамп намекает на "обмен территориями", но украинский президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина не пойдет на уступки относительно границ.

Он заявил, что Киев готов к перемирию и переговорам, но Донбасс не отдаст, ведь это станет плацдармом для нового наступления.

По данным Politico, территориальные вопросы могут обсуждаться только после согласия Москвы на прекращение огня. Генсек НАТО Марк Рютте предположил, что Россия может де-факто контролировать часть украинских земель, оставаясь их юридическим владельцем. Это вызвало критику, в частности от экс-министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, который назвал идею "отвратительной".

Зеленский заявил, что украинцы не отдадут землю оккупантам, ведь потеря укрепленных позиций в Донбассе откроет России путь в Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.

Россия должна заплатить

Стоит заметить, что, по данным издания, разрушения, нанесенные Украине, в человеческом и материальном плане, являются огромными. Оценки колеблются от 500 миллиардов до 1 триллиона долларов.

Украина непреклонно настаивает на том, что Москва должна расплатиться за свои преступления, и имеет определенные рычаги влияния, поскольку значительная часть активов России находится у близких европейских союзников. В частности почти 200 миллиардов евро находятся в Бельгии.

"Россия должна заплатить примерно 500 миллиардов евро нанесенного ущерба. Пока этого не произойдет, Москве нельзя предоставить доступ к ее замороженным активам", -заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Гарантии безопасности

Украина рассматривает членство в НАТО и Европейском Союзе как единственный долгосрочный способ остановить очередное нападение России.

"Будем ли мы в НАТО? В ЕС? Я ничего не слышал - просто ни одного предложения, которое бы гарантировало, что завтра не начнется новая война. Нам нужны гарантии безопасности, которые сохранят, прежде всего, наше государство, суверенное государство, нашу независимость", - сказал Зеленский.

Украина также отвергает требования Москвы сократить свою 900-тысячную действующую армию - крупнейшую в Европе после России - и прекратить поставлять ей оружие союзникам Украины.

Финансирование потребностей украинских военных и покупка оружия у Киева, в частности у Соединенных Штатов, со стороны европейских партнеров является пока единственной гарантией безопасности для Киева. США предлагают лишь посредничество в войне, намекая, что в конце концов могут отказаться и от этой роли.

Дети и военнопленные должны вернуться домой

Россия вывезла почти 20 000 украинских детей, из которых Украине при посредничестве Катара и других стран удалось вернуть только 1453.

Москва заявляет, что перемещает детей в безопасные места, но отказывается возвращать их родственникам, передавая в систему усыновления и подвергая российской пропаганде.

Администрация Трампа в этом году усложнила отслеживание похищенных детей, расформировав целевую группу Йельского университета, которая помогала находить их и разоблачать причастных чиновников. Сокращение помощи США и санкции против Международного уголовного суда также мешают этим усилиям.

Обмен пленными происходит успешнее: при посредничестве Трампа стороны обменялись более 2000 человек, но тысячи остаются в плену, а Россия не допускает международных правозащитников ко всем местам содержания.

Трамп не должен спасать Россию

По данным издания, Россия потеряла более миллиона военных убитыми и ранеными, а ее экономика испытывает действие санкций.

Аналитик Тимоти Эш оценил расходы на войну в около 2 триллиона долларов, что составляет почти годовой объем производства страны.

Киев и европейские союзники стремятся сохранить давление, предупреждая, что отмена санкций и возобновление торговли даст Москве время для новой атаки. Они пытаются убедить Трампа, что угроза новых санкций заставит Путина серьезнее вести переговоры.