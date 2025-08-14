Залежить від результатів Аляски: в США не виключили нових вторинних санкцій проти Індії

"Тарифний пресс" через нафту з РФ

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп запровадив додаткові 25% тарифи проти Індії. Після цього індійські нафтопереробні заводи терміново припинили придбання російської нафти.

За даними джерел, нафтопереробні компанії чекають вказівок від уряду після рішення США ввести додаткові мита у 25% на індійські товари. Паралельно заводи почали шукати нових постачальників, не пов'язаних із Росією.

При цьому у МЗС Індії вже відреагували на нові заходи, почавши виправдовувати необхідність купівлі російської нафти.

Зустріч на Алясці

Зустріч Трампа та Путіна відбудеться вже завтра, 15 серпня, в Анкориджі, найбільшому місті Аляски. Переговори пройдуть на військовій базі Елмендорф–Річардсон.

За даними WSJ, під час саміту Путін може висунути Трампу умову визнання окупованих українських територій частиною Росії в обмін на виведення військ з інших регіонів.

Зі свого боку Європейський Союз разом з Україною підготували власний проєкт мирного врегулювання. Україна також сформулювала п’ять ключових умов, виконання яких є необхідним для досягнення справедливого миру.