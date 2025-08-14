Влияние санкций. Индия активно ищет альтернативу российской нефти, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

На этой неделе государственные НПЗ Индии закупили большие объемы нефти, игнорируя нефть из РФ. Так, Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. закупали нефть буквально во всех уголках рынка, включая США, а также Бразилию и Ближний Восток.

Эти закупки на спотовом рынке дополняют поставки от долгосрочных поставщиков, таких как Саудовская Аравия, которая планирует отправить в Индию около 22,5 млн баррелей сырой нефти в сентябре. Согласно данным аналитической компании Kpler, ежемесячный импорт Индии из Саудовской Аравии в последний раз превышал этот уровень в сентябре 2024 года.

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске в пятницу будет находиться под пристальным вниманием представителей отрасли, которые будут ждать маркеры относительно того, ослабят ли США давление на российскую нефть, или усилят его.

Преграды при покупке нефти в РФ

Индийские импортеры, которые все еще хотят покупать российскую нефть, сталкиваются с нерешительностью со стороны банковских и логистических партнеров, обеспокоенных перспективой угрозы Трампа ввести вторичные санкции против тех, кто поддерживает эту торговлю.

В свете этих опасений трейдеры заявили, что некоторые частные игроки могут все чаще рассматривать возможность покупки большего количества российской нефти через "теневой флот".