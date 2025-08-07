ua en ru
Индийские НПЗ ждут распоряжения правительства о прекращении закупок нефти из РФ, - Reuters

Индия, Четверг 07 августа 2025 08:33
UA EN RU
Индийские НПЗ ждут распоряжения правительства о прекращении закупок нефти из РФ, - Reuters Фото: Индия готовится отказаться от финансирования войны против Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Индийские нефтеперерабатывающие компании ждут указаний от правительства после решения США ввести дополнительные пошлины в 25% на индийские товары. Новые меры стали ответом на продолжающийся импорт российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вашингтон уже применил тарифы для сокращения торгового дефицита с Нью-Дели, но нынешние меры напрямую связаны с энергетическим сотрудничеством Индии с Москвой.

Частные компании продолжают закупки

Государственные НПЗ приостановили поставки, тогда как частные игроки - Reliance Industries, Nayara Energy и HPCL Mittal Energy - продолжают закупки.

Представитель частной нефтяной компании в Индии заявил: "Пока правительство не дало указаний, мы не будем прекращать импорт российской нефти".

Россия обеспечивает более трети потребностей Индии в нефти, которая является третьим крупнейшим импортером в мире.

Давление со стороны США и возможные последствия

Президент США Дональд Трамп резко критикует сделки Индии с Россией, считая, что они помогают финансировать войну против Украины.

Власти Индии назвали действия США "несправедливыми, необоснованными и неприемлемыми".

В ответ на санкции Индия может увеличить закупки нефти у альтернативных поставщиков - из Ближнего Востока, Африки и Америки.

Саудовская Аравия уже повысила цены на нефть для азиатских стран, ожидая роста спроса со стороны Индии. "В ожидании повышенного спроса, они удерживают цены на высоком уровне", - отметил представитель одного из НПЗ.

Новые тарифы вступают в силу через 21 день

Ожидается, что дополнительные пошлины начнут действовать через три недели. Однако указ Трампа предусматривает возможность их отмены, если Россия или Индия "в достаточной мере выровняют свои позиции с США в вопросах национальной безопасности, внешней политики и экономики".

Вслед за Индией Трамп не исключил введения вторичных санкций против Китая за помощь России в войне против Украины.

По информации Bloomberg, кроме пошлин, администрация Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против теневого флота российских нефтяных танкеров и организаций, участвующих в его обслуживании.

