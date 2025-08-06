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В Индии оправдались за покупку нефти у РФ в ответ на тарифы Трампа

Среда 06 августа 2025 18:45
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В Индии оправдались за покупку нефти у РФ в ответ на тарифы Трампа Иллюстративное фото: Индия покупает у России нефть (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Индия отреагировала на дополнительные 25% тарифы США оправданиями, почему она якобы вынуждена покупать российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Индии.

В МИД написали, что уже "четко изложили свою позицию" по поводу покупки нефти у России.

"Наш импорт основан на рыночных факторах и осуществляется с общей целью обеспечения энергетической безопасности 1,4 миллиарда жителей Индии", - считают в министерстве.

Также там назвали решение Трампа о дополнительных тарифах "крайне прискорбным". В Индии напомнили, что "несколько других стран" также покупают российскую нефть "в своих национальных интересах".

"Мы вновь заявляем, что эти действия являются несправедливыми, необоснованными и неразумными. Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов", - добавили в министерстве.

Дополнительные тарифы Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп сегодня, 6 августа, подписал указ, который предусматривает дополнительные 25% пошлины против Индии.

В указе такой шаг обоснован тем, что Индия покупает у России, которая представляет угрозу для национальной безопасности США, нефть.

При этом с 1 августа США ввели в действие 25% пошлины против Индии.

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