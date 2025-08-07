Пошлины Трампа сработали? Индия срочно остановила закупки нефти у России, - СМИ

Индийские нефтеперерабатывающие заводы срочно прекратили приобретение российской нефти после масштабных пошлин на индийские товары, которые ввел президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Собственные источники подтвердили изданию, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы начали отказываться от закупок российской нефти. Это связано с тем, что США надавили на Индию жесткими тарифами, чтобы заставить индийское правительство отказаться от торговли с Россией.

Индийские крупные компании - Indian Oil, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum и другие - планируют изменить схемы закупки нефти в будущем цикле. Первая из компаний недавно приобрела крупную партию нефти в США, Бразилии и Ливии.