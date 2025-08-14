ua en ru
Зависит от результатов Аляски: в США не исключили новых вторичных санкций против Индии

США, Четверг 14 августа 2025 16:41
Зависит от результатов Аляски: в США не исключили новых вторичных санкций против Индии Фото: министр финансов США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Министр финансов США Скотт Бессент не исключил, что Вашингтон может увеличить вторичные тарифы, наложенные на Индию за покупку российской нефти. Это зависит от результата саммита на Аляске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Бессента в эфире Bloomberg TV.

Бессент отметил, что увеличение или уменьшение тарифов будет зависеть от того, как пройдет встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске 15 августа.

"Мы ввели вторичные тарифы для индийцев за покупку российской нефти. И я понимаю, что если дела пойдут плохо, то санкции или вторичные тарифы могут быть увеличены", - предположил он.

"Тарифный пресс" из-за нефти из РФ

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп ввел дополнительные 25% тарифы против Индии. После этого индийские нефтеперерабатывающие заводы срочно прекратили приобретение российской нефти.

По данным источников, нефтеперерабатывающие компании ждут указаний от правительства после решения США ввести дополнительные пошлины в 25% на индийские товары. Параллельно заводы начали искать новых поставщиков, не связанных с Россией.

При этом в МИД Индии уже отреагировали на новые меры, начав оправдывать необходимость покупки российской нефти.

Встреча на Аляске

Встреча Трампа и Путина состоится уже завтра, 15 августа, в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски. Переговоры пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

По данным WSJ, во время саммита Путин может выдвинуть Трампу условие признания оккупированных украинских территорий частью России в обмен на вывод войск из других регионов.

В свою очередь Европейский Союз вместе с Украиной подготовили собственный проект мирного урегулирования. Украина также сформулировала пять ключевых условий, выполнение которых необходимо для достижения справедливого мира.

