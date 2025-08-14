ua en ru
Чт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Залежить від результатів Аляски: в США не виключили нових вторинних санкцій проти Індії

США, Четвер 14 серпня 2025 16:41
UA EN RU
Залежить від результатів Аляски: в США не виключили нових вторинних санкцій проти Індії Фото: міністр фінансів США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Міністр фінансів США Скотт Бессент не виключив, що Вашингтон може збільшити вторинні тарифи, накладені на Індію за купівлю російської нафти. Це залежить від результату саміту на Алясці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Бессента в ефірі Bloomberg TV.

Бессент зазначив, що збільшення, або зменшення тарифів залежатиме від того, як пройде зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці 15 серпня.

"Ми запровадили вторинні тарифи для індійців за купівлю російської нафти. І я розумію, що якщо справи підуть погано, то санкції або вторинні тарифи можуть бути збільшені", - припустив він.

"Тарифний пресс" через нафту з РФ

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп запровадив додаткові 25% тарифи проти Індії. Після цього індійські нафтопереробні заводи терміново припинили придбання російської нафти.

За даними джерел, нафтопереробні компанії чекають вказівок від уряду після рішення США ввести додаткові мита у 25% на індійські товари. Паралельно заводи почали шукати нових постачальників, не пов'язаних із Росією.

При цьому у МЗС Індії вже відреагували на нові заходи, почавши виправдовувати необхідність купівлі російської нафти.

Зустріч на Алясці

Зустріч Трампа та Путіна відбудеться вже завтра, 15 серпня, в Анкориджі, найбільшому місті Аляски. Переговори пройдуть на військовій базі Елмендорф–Річардсон.

За даними WSJ, під час саміту Путін може висунути Трампу умову визнання окупованих українських територій частиною Росії в обмін на виведення військ з інших регіонів.

Зі свого боку Європейський Союз разом з Україною підготували власний проєкт мирного врегулювання. Україна також сформулювала п’ять ключових умов, виконання яких є необхідним для досягнення справедливого миру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Індія
Новини
Україна та Росія провели новий обмін полоненими (фото, відео)
Україна та Росія провели новий обмін полоненими (фото, відео)
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія