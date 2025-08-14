Залежить від результатів Аляски: в США не виключили нових вторинних санкцій проти Індії

Міністр фінансів США Скотт Бессент не виключив, що Вашингтон може збільшити вторинні тарифи, накладені на Індію за купівлю російської нафти. Це залежить від результату саміту на Алясці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Бессента в ефірі Bloomberg TV.

"Ми запровадили вторинні тарифи для індійців за купівлю російської нафти. І я розумію, що якщо справи підуть погано, то санкції або вторинні тарифи можуть бути збільшені", - припустив він.

Бессент зазначив, що збільшення, або зменшення тарифів залежатиме від того, як пройде зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці 15 серпня.

"Тарифний пресс" через нафту з РФ

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп запровадив додаткові 25% тарифи проти Індії. Після цього індійські нафтопереробні заводи терміново припинили придбання російської нафти.

За даними джерел, нафтопереробні компанії чекають вказівок від уряду після рішення США ввести додаткові мита у 25% на індійські товари. Паралельно заводи почали шукати нових постачальників, не пов'язаних із Росією.

При цьому у МЗС Індії вже відреагували на нові заходи, почавши виправдовувати необхідність купівлі російської нафти.

Зустріч на Алясці

Зустріч Трампа та Путіна відбудеться вже завтра, 15 серпня, в Анкориджі, найбільшому місті Аляски. Переговори пройдуть на військовій базі Елмендорф–Річардсон.

За даними WSJ, під час саміту Путін може висунути Трампу умову визнання окупованих українських територій частиною Росії в обмін на виведення військ з інших регіонів.

Зі свого боку Європейський Союз разом з Україною підготували власний проєкт мирного врегулювання. Україна також сформулювала п’ять ключових умов, виконання яких є необхідним для досягнення справедливого миру.