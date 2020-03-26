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"Укрнафта" може зупинитися через падіння цін на нафту

Новини » Фінансова криза 2020     26.03.2020 - 17:16
"Укрнафта" може зупинитися через падіння цін на нафту
Ілюстративне фото (УНІАН)

"Укрнафта" просить податкових канікул до кінця 2020 року

Компанія "Укрнафта" може зупинити виробництво через падіння світових цін на нафту. Про це йдеться у зверненні компанії, опублікованому в Facebook.

Повідомляється, що "Укрнафта" на сьогодні страждає від падіння попиту на нафтопродукти через пандемію коронавірусу і рекордно низькі ціни на нафту. Компанія прогнозує скорочення споживання палива в Україні на рівні 15-20% через обмеження на пересування внаслідок карантину.

Також підкреслюється, що ціни на нафту марки Urals впали до рівня 19-23 доларів за барель, що нижче рівня повної собівартості нафти "Укрнафти" з урахуванням рентної плати та інших платежів до бюджету.

Крім того, ситуація загострюється раніше накопиченими 420 тис. тонн нафти і конденсату, продаж яких за поточними низькими цінами призведе до прямих фінансових втрат.

"При таких умовах виробнича діяльність "Укрнафти" стає збитковою, і компанії загрожує фінансовий колапс і зупинка виробництва", - йдеться в зверненні.

У зв'язку з цим компанія просить уряд про податкові канікули для сплати рентних платежів терміном до кінця 2020 року або знизити ставки рентної плати для нафти і конденсату з нинішніх 31% до 6%. Альтернативою може стати викуп "Нафтогазом" непроданих нафти і конденсату за цінами аукціонів, що передбачено законом "Про нафту і газ".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціни на найбільших АЗС різко знизилися. Зокрема, деякі мережі знизили ціни на бензин на одну гривню в порівнянні з попереднім днем.

Світові ціни на нафту падають на тлі скорочення попиту через пандемію коронавірусу та цінових війни на нафтовому ринку.

Ціни на нафту зростають третій день поспіль
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