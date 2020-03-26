Закарпаття перекриє половину трас, які зв'язують регіон з рештою України

Ілюстративне фото (gorod.cn.ua)

На двох з чотирьох гірських перевалів виставлять блокпости

Закарпатська область через коронавірус в Україні та надзвичайної ситуації з 27 березня перекриє половину трас, які зв'язують регіон з рештою країни. Про це у Facebook заявив голова Закарпатської ОДА Олексій Гетьманенко.

За його словами, з 00:00 27 березня в регіоні вводяться обмеження - закриваються ринки (крім продуктових оптових ринків), кафе на АЗС.

"Припинено рух автомобільного транспорту шляхом виставлення блокпостів на перевалочних наступних ділянках автомобільних доріг: Ужоцький перевал (автодорога Н-13 Львів-Самбір-Ужгород), Торунський (Вишківський) перевал (автодорога Р-21 Долина-Хуст)", - зазначив Гетьманенко.

Рух буде відкрито на двох інших дорогах, що йдуть через Яблунецький перевал (траса Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів) та Абранський перевал (траса М-06 Київ-Чоп). Всім, хто буде в'їжджати в область, проводитимуть температурний скринінг.

На сьогодні в Закарпатській області немає жодного випадку коронавірусу.

Нагадаємо, за даними на 26 березня, у Львівській області зафіксовано два випадки коронавірусу, в Івано-Франківській - 16.

Раніше стало відомо, що в Україні створять антикризовий штаб протидії коронавірусу.