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Ракетний катер РФ вторгся до морської зони України

Новини » Надзвичайні події     26.03.2020 - 11:28
Ракетний катер РФ вторгся до морської зони України
Фото: російський ракетний катер (dpsu.gov.ua)

Катер охороняє захоплені бурові вишки

Російський ракетний катер вторгся до виключної морської зони України на Одеському газовому родовищі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що під час патрулювання Морська охорона України за підтримки прикордонної авіації обстежила райони газоконденсатних родовищ і виявила захоплені самопідйомні плавучі бурові установки "Україна" (перейменована на "Крим-1") і "Таврида". На працюючих бурових підняті прапори країни-агресора.

По мірі наближення до родовища на 5 морських миль, наглядова вахта кораблів Морської охорони розпізнала ракетний катер Чорноморського флоту, який патрулював поруч.

"На запит корабля Морської охорони про мету перебування військового корабля РФ у виключній (морській) економічній зоні України, той заявив, що здійснює в даному районі охорону економічної діяльності Російської Федерації і повідомив про обмеження наближення до бурових платформ ближче 1 морської милі", - йдеться в повідомленні.

Фото: російський ракетний катер (dpsu.gov.ua)

Морська охорона продовжує збирати докази незаконної економічної діяльності РФ у виключній (морській) економічній зоні України під прикриттям військових кораблів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія в анексованому Криму віидобула більше 9 млрд кубометрів газу з українських родовищ.

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