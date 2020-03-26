Ціни на нафту падають, незважаючи на екстрені стимули США на 2 трлн доларів

Фото: нафтові танкери (www.iea.org)

Надлишок пропозиції нафти рухає котировки вниз

Ціни на нафту впали в четвер, 26 березня, після триденного зростання, оскільки швидке скорочення попиту через заборони на поїздки зводить нанівець надії на те, що екстрені стимули на суму 2 трлн доларів у США підтримають економічну активність. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 2,3%, до 26,75 долара за барель, ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали на 3,2%, до 23,71 долара за барель. Обидва контракту знизилися приблизно на 60% в цьому році.

"Нафтові ринки отримали підтримку від стимулюючих заходів в США, але по більшій частині активність залишається некерованою, затоплена морем нафти", - сказав Стівен Іннес, ринковий стратег-аналітик AxiTrader.

Сенат США в середу підтримав законопроект на 2 трлн доларів, спрямований на допомогу безробітним робітникам і підприємствам, що постраждали від епідемії коронавірусу. Але у зв'язку зі швидким скороченням попиту та зростанням перспективи видобутку нафти залишаються неясними.

За оцінками IHS Markit, світовий попит на нафту скоротиться більш ніж на 14 млн барелів у день у другому кварталі, що призведе до безпрецедентного збільшення запасів.

У той же час крах угоди про скорочення поставок між Організацією країн-експортерів нафти та іншими виробниками на чолі з Росією (ОПЕК+) призведе до зростання поставок, оскільки Саудівська Аравія планує відвантажити понад 10 млн барелів на добу з травня.

Нагадаємо, Сенат США 25 березня одноголосно підтримав законопроект на суму 2 трлн доларів, спрямований на допомогу безробітним та галузях, що постраждали від епідемії коронавірусу, а також на надання мільярдів доларів на закупівлю терміново необхідного медичного обладнання.

Пакет заходів порятунку економіки, який стане наймасштабнішим з будь-коли прийнятих Конгресом, включає фонд у 500 млрд доларів для допомоги серйозно постраждали галузях і порівнянну суму прямих виплат у розмірі до 3 тис. доларів мільйонам американських сімей.

Законопроект також передбачає 350 млрд доларів на позики малому бізнесу, 250 млрд доларів на розширення допомоги безробітним і принаймні 100 млрд доларів для лікарень і пов'язаних з ними систем медичного обслуговування.

Нагадаємо, Швейцарський банк UBS погіршив прогноз цін на нафту марки Brent, а також WTI до 20 доларів за барель на кінець червня 2020 року

Goldman Sachs прогнозує падіння ціни на Brent до 20 доларів за барель у другому кварталі 2020 року. Такого рівня не було з початку 2002 року.