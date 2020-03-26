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Кабмін збільшив максимальну кількість пасажирів в громадському транспорті

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 16:02
Кабмін збільшив максимальну кількість пасажирів в громадському транспорті
Фото: автобус під час карантину (РБК-Укаїна)

У одному транспортному засобі можна перевозити вдвічі менше пасажирів, ніж місць для сидіння

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Відповідна постанова № 239 оприлюднена на Урядовому порталі.

Постановою скасовується норма про те, що допускається перевезення не більше 10 пасажирів одночасно в трамваї, тролейбусі та автобусі на регулярних маршрутах та в автобусах, що курсують в режимі маршрутного таксі.

Замість цього Кабмін встановив, що у трамваї, тролейбусі та автобусі допускається кількість пасажирів, яка одночасно не перевищує половини кількості місць для сидіння.

Однак для службового транспорту встановлена більш м'яка норма, згідно з якою допускається кількість пасажирів у межах кількості місць для сидіння.

Згідно з постановою продовжується заборона до 24 квітня на регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України продовжив термін карантину до 24 квітня.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 25 березня вніс зміни до постанови № 211 "Про запобігання поширення на території України коронавірусу СОVID-19", які знімають запроваджену на час карантину заборону зі здійснення певних видів діяльності.

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