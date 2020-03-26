Зеленський: Україна закриває свої кордони для всіх

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Громадяни України, які перебувають за кордоном, не зможуть повернутися тимчасово країну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада країни закриють кордони з 27 березня, в тому числі для українських громадян у рамках карантину через коронавірус. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

При цьому він додав, що про українців, які залишилися за кордоном, подбають дипломати.

"До кінця п'ятниці, 27 березня, буде закрито державний кордон та припинено усі пасажирські перевезення. Два тижні тому я закликав громадян терміново повернутися до України. Більшість зробила це самостійно. Інших - а це понад 80 тисяч - ми повернули додому літаками, потягами та автобусами... Ми опинились перед важким вибором між громадянами та безпекою 40 млн громадян всередині країни... Про тих, хто не зможе повернутися у найближчі два дні, подбають наші дипломатичні представництва та українські громадяни за кордоном. Про жодного українця, який залишився за кордоном, ніхто не забуде", - заявив Зеленський.

Він додав, що поступово будуть евакуювати тих, хто залишився за кордоном, але з урахуванням епідемічної ситуації у місцях їх перебування.

Учора Кабінет Міністрів на один місяць запровадив режим надзвичайної ситуації. Це важливе рішення для здоров’я українців. Його не слід плутати з надзвичайним станом. Надзвичайна ситуація – це тимчасовий правовий режим, який консолідує роботу всіх владних органів і, водночас, не обмежує конституційні права громадян. Цей режим – не про диктатуру, це – про дисципліну. Наразі ми діємо настільки жорстко, наскільки цього вимагають сьогодення та виклики майбутнього. У режимі 24/7 триває забезпечення України усім необхідним. Вночі ми очікуємо з Південної Кореї літак, який має доставити 100 тисяч тест-систем ПЛР. Завтра – чекаємо прибуття з Китаю близько двохсот тисяч спеціальних медичних респіраторів, захисні костюми для лікарів, 100 тисяч ПЛР-тестів, апарати штучної вентиляції легень, велику кількість масок для аптек. Окрім цього, Прем’єр-міністру України поставлено завдання вирішити питання так званих VIP-палат та скасувати всі нормативні акти, які цього вимагають. У нас не «совок», і не буде ніяких люксових палат для «членів ЦК». У жодного політика чи бізнесмена в державних та комунальних лікарнях не буде кращих умов, ніж у звичайного українця. Дорогі громадяни, я хочу подякувати тим, хто свідомо залишається вдома й дотримується самоізоляції. Цим ви допомагаєте країні. Опубліковано Володимиром Зеленським Четвер, 26 березня 2020 р.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ закликало українців повернутися на територію країни до 27 березня. Відзначається, що в цей час будуть здійснюватися щоденні спецрейси.

Додамо, що на засіданні РНБО 13 березня було прийнято рішення про закриття кордону для іноземців, а також про припинення авіасполучення.